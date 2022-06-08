Metaverse'de alkollü eğlence!

Sarhoş olup kendinizi gösteremezsiniz, ancak en sevdiğiniz bahşiş hakkında bilgi edinebilirsiniz.

BİR DİZİ ETKİNLİK DÜZENLENECEK

14 Haziran'dan 20 Haziran'a kadar Metaverse hayranları, ücretsiz NFT giyilebilir cihazlarının kilidini açmak için bir dizi mücadeleye katılabilir. Hayranların ayrıca bir Katılım Kanıtı Protokolü jetonu almaları gerekiyor. Katılanlar, burbon ve kokteyl yapmayı öğrenebilecek. İstenilmesi halinde kokteyl kurye ile eve teslim edilebilecek.

Sanal sisteme girmek için tek şart 21 yaşında olmak.

MİSAFİR OLARAK DA KATILABİLİRSİNİZ

Dijital bir cüzdana ihtiyacınız yok, yarışmaya misafir olarak girebilirsiniz.

Gigi DaDan, Angel's Envy Genel Müdürü, “Tesislerimizi gezmek ve içki fabrikamızı deneyimlemek isteyen ziyaretçilerden gelen inanılmaz talebi artık daha iyi karşılayabiliriz. Ulusal Burbon Günü'nde Angel's Envy Meta Distillery'yi piyasaya sürmekten heyecan duyuyoruz ve sanal deneyim aracılığıyla dünyanın her yerinden yeni izleyicilerle burbonu bir araya getirmek ve kutlamak için sabırsızlanıyoruz” dedi. (finansgundem)