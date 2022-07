Küçük ve orta ölçekli işletmelerin neden dijital olması gerekiyor?

Dell Technologies Türkiye Genel Müdürü Işıl Hasdemir, bugün Türkiye dâhil birçok ülkede KOBİ'lerin ekonominin bel kemiğini oluşturduğuna dikkat çekerek verilerin de bunu desteklediğini söylüyor: “KOBİ'ler, sayıları ve toplam iş gücündeki büyük payları nedeniyle Türkiye ekonomisinde önemli bir rol oynuyor. Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan KOBİ raporuna göre, 2019 yılında KOBİ'ler Türkiye'nin “finansal olmayan ekonomideki” toplam katma değerin yüzde 52,6'sını üretti ve KOBİ'lerin toplam istihdama katkısı yüzde 73,5 olarak, yüzde 65 olan AB ortalamasının önemli ölçüde üzerinde gerçekleşti.”

Günümüz teknolojileri herkes için var

Dijitalleşmenin yalnızca işletmelerin rekabetçi olmasını desteklemekle kalmayacağını, aynı zamanda müşteriye sunulan hizmetleri iyileştirip yeni bir müşteri kitlesini kendine çekeceğini hatırlatan Hasdemir, “Ancak hepsi bundan ibaret değil; dijital altyapınızı geliştirmenin size ve müşterilerinize sunduğu çok daha fazla sayıda avantaj var. Dijitalleşme, istediğiniz zaman işletmenize bağlanabileceğiniz, verilerden elde edilen içgörüler aracılığıyla daha güçlü bir müşteri hizmeti deneyimi sağlayabileceğiniz ve müşterilerinizin çevrimiçi ortamda sizinle ve sosyal medyada sizin hakkınızda yaptıkları konuşmaları değiştirebileceğiniz anlamına geliyor. Hatta gelecekteki kazanç ve kârlılığınıza yönelik daha iyi finansal öngörülerde bulunmanıza yardımcı olabiliyor” diyor.

Hasdemir, dijital geleceği hakkında düşünüp planlama yapmayanları “geride kalma” riski konusunda uyararak değişme zamanının geldiğine de işaret ediyor: “İyi haber şu ki, bulut tabanlı hizmetler, IoT ve AI (YZ) gibi teknolojiler daha uygun fiyatlı, daha sezgisel ve mobil hâle gelerek dijitalleşmeyi her zamankinden çok daha mümkün kılıyor. Ve bu, BT uzmanlarından oluşan bir ekip ve yüksek bütçeler gerektirmeden de elde edilebiliyor. Günümüz teknolojileri herkes için var ve teknoloji çözümlerini uygulamak isteyenler desteğe kolayca erişebiliyorlar. Yeni teknolojiyi denemek isteyen küçük işletmeler, kendilerine bu konuda kapı açan yönetilen hizmet sağlayıcılarıyla artık hem dijital dönüşüme hem de büyümeye odaklanma becerisine sahipler. Şimdi değişme zamanı. Çünkü küçük işletmelerin dijital dönüşümlerini başlatmaları için bir dolu fırsat var.”

Dijital işletmenin gerçekte ne anlama geldiğini bilmek önemli

Işıl Hasdemir, elde edilmesi güçmüş gibi düşünülen dijital dönüşümün aslında göründüğünden daha kolay ve yapılan her şeyin merkezine dijitali koymakla ilgili olduğunu belirtiyor. Hasdemir, işletmelerin bu hedefe nasıl ulaşabileceğini ise şöyle anlatıyor:

1. Bütçenizi genişletmenize yardımcı olan ödeme çözümleri

Sunulan esnek finansman seçenekleri, bütçenizi genişletmenize ve ihtiyacınız olan donanım, yazılım, hizmet ve desteği hızla almanıza yardımcı olabiliyor. Hizmet olarak bilgisayar (PC as a service - PCaaS) veya ödeme esnekliği gibi seçenekler, kullandığınız teknolojilere yönelik ödemelerinizde size yardımcı olarak stratejik yatırımlar ve faaliyetleriniz için bütçe ayırabilmenizi sağlıyor.

2. Yöneticinin işini kolaylaştırın

Bordrolama, faturalama ve diğer rutin işlerin yönetilmesine yardımcı olabilecek birçok uygulama, program ve hizmet bulunuyor. Bunlar görece basit işler olsa da vakit alıyor. Sizi sürekli elektronik tablolar arasında geçiş yapma zahmetinden kurtarması bile işinizde gerçekten önemli ve gelir elde edilebilecek konulara daha fazla zaman ayırmanızı sağlayabiliyor.

3. AI (YZ) trenine atlayın

Yapay zekâ, son on yılda büyük mesafe kat etti. Bugün artık küçük işletmeler için bile her zamankinden daha erişilebilir ve daha ekonomik. Müşteri hizmetlerini iyileştirmek ve daha bilinçli iş kararları vermek için yapay zekâ kullanan küçük işletme sayısının giderek arttığını görüyoruz. Yapay zekâ destekli chatbot’lar, çevrimiçi müşteri hizmetlerinize kişisel bir dokunuş sağlama ve hedef kitlenizin günün her saatinde tam olarak ihtiyaç duyduklarını bulmalarına yardımcı olma yeteneğine sahip. Bu arada AI (YZ) veri analitiği, hedef kitleniz hakkında daha iyi iş kararları vermenize olanak tanıyan etkili içgörüler ortaya koyabiliyor. Bu teknolojiye yatırım yapmak, iş potansiyelinizi artırmanıza yardımcı olacaktır.

4. Dengeli bir güvenlik stratejisi önemli

Büyüklüğü ne olursa olsun her işletmenin veri merkezinden buluta kadar uzanan kapsamda esnek bir güvenlik stratejisine sahip olması gerekiyor. Amaca uygun güvenli altyapıyla, müşteri verilerinin her zaman güvende olduğundan ve iş gücünüzün maksimum verimlilikle çalıştığından emin olacaksınız.

5. İş gücünüzün uzaktan çalışmasını sağlayın

Uzaktan çalışma modelinin artık yeni gerçeklik olduğunu kabul ettiğimize göre, şu soruyu sorabiliriz: “Hibrit çalışma modelimizin sürdürülebilir ve uzun vadede başarılı olmasını nasıl sağlayabiliriz?” Günümüzde çalışma şekli artık tek bir yere ve zamana bağlı değil, bunun yerine çıktılara odaklanılıyor. İşletmelerin, çalıştıkları yerden bağımsız olarak çalışanlarının hem profesyonel hem de kişisel rollerini etkin bir şekilde gerçekleştirmelerini desteklemeye hazır olmaları gerekiyor. Çalışanlar işlerini halletmek için farklı lokasyonlarda çalışırken veya konumlar arası hareket ederken, onlar için üretken bir deneyim yaratmak öncelikli konular arasında yer alıyor. Bu nedenle işletmelerin hem bugün hem de gelecekte çalışanların farklı ihtiyaçlarını karşılamak için iş birliğini, zekâyı ve güvenliği ön plana çıkarmaya devam etmeleri gerekiyor.

Sonuç olarak dijital geleceği benimsemek, artan rekabetten yeni müşteriler edinmeye varana kadar işletmenizin gelecekte karşılaşabileceği zorlukların üstesinden gelmek için oldukça önemli. Bugün tüm küçük ve orta ölçekli işletmeler, mevcut teknolojilerle dijital öncelikli bir yaklaşım benimseyebiliyor; müşterileri, ortakları ve ekip üyeleri için daha iyi hizmet, deneyim ve heyecan oluşturarak sundukları hizmetleri güçlendirme fırsatı elde edebiliyor.