Korsan oyun indirmemeniz için beş neden

Tıpkı filmler, TV dizileri, kitaplar ve diğer dijital içeriklerde olduğu gibi herkes ücretsiz oynayabilsin diye ele geçirilen oyunların da kârlı bir piyasası var. Bilgisayar ve mobil cihaz tabanlı oyunlardan konsollara kadar çeşitli platformlarda korsanlığa sıkça rastlanıyor. Korsan bir oyun kopyası indirip çalıştırmanın sizi, para cezalarından zararlı kötü amaçlı yazılımlara kadar çeşitli risklere maruz bırakabileceği tartışılmaz. Üstelik bunlar oyuncuların karşılaştığı tehditlerden sadece bazıları.

Korsan oyun nedir?

Korsan oyun piyasasının büyüklüğü konusunda yeterli veri bulunmuyor ancak meşru piyasanın ne kadar büyük olduğu biliniyor. Yakın gelecekte mobil oyun sektörünün piyasaya hakim olacağı düşünülüyor. Mobil oyunlar, küresel toplam gelirin yarısından fazlasına (%52) ulaşarak 2021 yılında yaklaşık 180 milyar ABD doları tutarında gelir yarattı. Bu yüzden korsanlık oranlarının bu alanda görece yüksek olacağını düşünmek yanlış olmaz. En basit tabiriyle korsan oyunlar, telif haklı içeriğin korunması için tasarlanan bir teknoloji olan dijital haklar yönetimi atlanarak ele geçirilmiş oyunları ifade eder. Böylece oyun korsanları, oyun geliştiricilerine veya dağıtıcılarına bir ödeme yapmadan kullanıcıların oyunlara erişip oynamasına imkan tanır. Çok rağbet gören oyunlar satışa sunulur sunulmaz korsanı piyasaya sürülse de yayınlanacağı resmi tarihlerden önce ele geçirilip ücretsiz dağıtılan korsan oyun örnekleri de bulunuyor.

Korsan oyunlardan uzak durmanız için 5 neden

Kötü amaçlı yazılımlar

Tehdit aktörleri, kullanıcıların kötü amaçlı yazılımları indirmelerini sağlamak için popüler bir oyunu ve bir kandırma yöntemi olarak ücretsiz içeriği kullanabilir. Bunu sosyal medyada mesajlar paylaşma, kimlik avı e-postaları veya dahası kendi internet siteleri ya da P2P torrentleri için arama motoru optimizasyonu yoluyla da yapabilirler. Genellikle geleneksel güvenlik filtrelerini atlatmak için kötü amaçlı yazılımlar hazırlanır veya kullanıcılardan antivirüs programlarını tümüyle devre dışı bırakmaları istenebilir. Haddinden fazla iznin çalıştırılması da sıklıkla istenir. Kötü amaçlı yazılımlar, oyuna devam edilmesi için gerekli ek dosyalar olan modifikasyonlarda da gizli olabilir.

Tehdit oldukça gerçek. Milyonlarca bilgisayara iki yıllık bir süreyle kötü amaçlı truva atı yazılımlarının bulaştırıldığı Haziran 2021’de ortaya çıkarıldı. Çoğunlukla korsan oyunlarla yayılan söz konusu kötü amaçlı yazılımlar, ele geçirilen diğer verilerin yanı sıra bir milyonun üzerinde benzersiz e-posta adresi ve 26 milyon oturum açma bilgisi çalmıştır.

Korsan oyunlarla sıkça yayılan diğer kötü amaçlı yazılımlar şunlardır:

Kurbanın cihazının enerjisini tüketip yüksek elektrik faturalarına yol açabilen kripto madenciliği kötü amaçlı yazılımları

Finansal ve kişisel bilgileri çalmak için tasarlanan Bankacılık Truva Atları

Bilgisayarlardan/cihazlardan tüm kişisel bilgi türlerini kaldırmak için tasarlanan tuş kaydediciler ve bilgi çalan yazılımlar

Bilgisayarınızı kilitleyerek sizi devre dışı bırakıp sizden bir ücret talep edebilecek fidye yazılımları

Diğer saldırılarda kullanmak üzere bilgisayarınızı/cihazınızı bir zombi bilgisayara dönüştürecek botnet yazılımları

Reklam yazılımları

Gelişmiş kötü amaçlı yazılımlar kadar tehlikeli olmasa da reklam yazılımları, bilgisayar ve mobil kullanıcılar için bir baş belası olabilir. Sürekli ortaya çıkan pop-up’lar ve yeni tarayıcı pencereleri, kurbanı video ve statik reklamlardan oluşan bir torrent ile boğarak cihazın/bilgisayarın normal bir şekilde kullanılması oldukça zor hale gelir. 2020’de izinsiz reklam yazılımları içerdikleri gerekçesiyle 21 oyun, Google Play mağazasından çıkarıldı.

Oyunun istendiği gibi çalışmaması

Korsan oyunlar, rağbet gören oyunlara ücretsiz bir şekilde sahip olmanın mükemmel bir yolu gibi görünebilir. Ancak gerçek, görünenden genellikle daha farklı olur. Oyun; bilgisayarınızda, konsolunuzda ya da cihazınızda tam anlamıyla çalışmayabilir. Oyun performansını ciddi şekilde bozan hatalar veya kusurlar olabilir. Oyun tamamlanmamış olabilir. Oyun geliştiricileri sürekli yazılım kaydı kontrolleri yapıyorsa oyun bir süre sonra çalışmayabilir. Bazı durumlarda ise uyumluluk sorunları yaşanabilir. Örneğin kullanıcılar, korsan yazılımları Steam kütüphanesine eklemeyi denerse bu yazılımlar Steam’de yer almayan oyunlar olarak tespit edilerek kullanıcılar platformun tüm işlevlerine erişemeyebilir.

Bir oyun platformu yasağı

Meşru oyun geliştiricinin korsan yazılımları belirli cihazlara ve bilgisayarlara kadar takip edip bağlı hesapları kısmen ya da kalıcı olarak kara listeye alabilme ihtimali de bulunuyor. Bu özellikle, hizmet sağlayıcıların geçmişte benzer çabalarla oldukça proaktif olduğu Xbox gibi oyun konsolu platformlarında bir risk anlamına geliyor.

Emniyet güçlerinin istemeden dikkatini çekme

Korsan oyun oynamanın yasa dışı olduğunu unutmamak oldukça önemli. Yaşadığınız bölgenin yargı yetkisine bağlı olarak korsan oyun yazılımı kullandığınız takip edilirse para veya dahası hapis cezalarına maruz kalabilirsiniz.

Oyun risklerinden kaçınmak için önemli ipuçları

İyi haber, bu risklerin çoğundan uzak durmak zor değil. En basit seçenek torrent internet sitelerinden uzak durmak ve video oyunları her zaman resmi mağazalardan satın almak. Böylece kötü amaçlı ve reklam yazılımlar, düşük oyun performansı ve muhtemel yasal sorun riskleri azaltılmış olur. Oyun risklerinden kaçınmaya yönelik diğer önemli ipuçları ise şunlardır: