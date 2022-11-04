Kaçırmayın! Epic Games Store’dan 2 ücretsiz oyun
Epic Games uzun süredir yaptığı gibi geleneği bozmuyor ve ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. İşte bu haftanın yapımları...
Epic Games Store uzun bir süredir kullanıcılarına ücretsiz oyun veriyor. Hatta bazen bu yapımlar AAA kalitede olabiliyor. Yani oldukça pahalı oyunları kütüphanenize bedelsiz eklemenize olanak sağlıyor. Bugün de bu haftanın yapımları belli oldu.
78 TL’lik 2 oyun Epic Games Store’da ücretsiz oldu!
Epic Games tarafından bu hafta ücretsiz olarak verilen oyunlardan ilki 39 TL değerindeki Rising Storm 2: Vietnam oldu. İkincisi ise 39 TL değerindeki Filament. Mağaza üzerinden yapılan paylaşıma göre 3 Kasım’da başlayacak bu kampanya 10 Kasım akşamı saat 18.00’a kadar devam edecek. Bu süreçte kütüphanesine ekleyenler ise kalıcı olarak sahip olacak
Rising Storm 2: Vietnam sistem gereksinimleri
Minimum:
İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i3 @ 2.5GHz veya AMD Phenom @ 2.5GHz ve üstü
Bellek: 4 GB RAM
Depolama: 60 GB kullanılabilir alan
DirectX: Sürüm 11
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 veya ATI Radeon HD 5850
Önerilen:
İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i5 @ 3.2GHz veya AMD @ 4.0GHz ve üstü
Bellek: 6 GB RAM
Depolama: 60 GB kullanılabilir alan
DirectX: Sürüm 11
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD R9 270X ya da üstü
Filament sistem gereksinimleri
Minimum:
İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)
İşlemci: Dört çekirdekli +
Bellek: 4 GB RAM
Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
Ekran Kartı: 1GB AMD Radeon HD 6870 veya 1GB NVIDIA GeForce GTX 745
Önerilen:
İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)
İşlemci: Dört çekirdekli +
Bellek: 8 GB RAM
Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
Ekran Kartı: 2GB AMD Radeon R9 280 veya 2GB NVIDIA GeForce GTX 950