Kaçırmayın! Epic Games Store’dan 2 ücretsiz oyun

Epic Games Store uzun bir süredir kullanıcılarına ücretsiz oyun veriyor. Hatta bazen bu yapımlar AAA kalitede olabiliyor. Yani oldukça pahalı oyunları kütüphanenize bedelsiz eklemenize olanak sağlıyor. Bugün de bu haftanın yapımları belli oldu.

78 TL’lik 2 oyun Epic Games Store’da ücretsiz oldu!

Epic Games tarafından bu hafta ücretsiz olarak verilen oyunlardan ilki 39 TL değerindeki Rising Storm 2: Vietnam oldu. İkincisi ise 39 TL değerindeki Filament. Mağaza üzerinden yapılan paylaşıma göre 3 Kasım’da başlayacak bu kampanya 10 Kasım akşamı saat 18.00’a kadar devam edecek. Bu süreçte kütüphanesine ekleyenler ise kalıcı olarak sahip olacak

Rising Storm 2: Vietnam sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3 @ 2.5GHz veya AMD Phenom @ 2.5GHz ve üstü

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 11

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 veya ATI Radeon HD 5850

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5 @ 3.2GHz veya AMD @ 4.0GHz ve üstü

Bellek: 6 GB RAM

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 11

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD R9 270X ya da üstü

Filament sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Dört çekirdekli +

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Ekran Kartı: 1GB AMD Radeon HD 6870 veya 1GB NVIDIA GeForce GTX 745

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Dört çekirdekli +

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Ekran Kartı: 2GB AMD Radeon R9 280 veya 2GB NVIDIA GeForce GTX 950