İTÜ’nün Uluslararası Ödüllü Etkinliği Gobı’ye Dof Robotıcs’ten Destek

Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden İstanbul Teknik Üniversitesi’nin öğrencileri tarafından 13 yıldır “Bu Bir Hayal Ürünüdür!”mottosu ile dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara ev sahipliği yapan Global Opportunities in Business and Investment (GOBI)etkinliği için geri sayım başladı. Ulusal ve uluslararası bir organizasyon olmasıyla da bilenen GOBI, evrensel konularda rehber olmayı, onlara yeni fırsatlar sunmayı amaçlayarak bu yıl “İnsanı Yeniden Tanımla!” sloganıyla kapılarını aralıyor.

Dünyanın dört bir yanında iş dünyasının ve akademik çevrenin yakın takibinde olan etkinlik, alanında çok sayıda profesyonel ismi ağırlayarak sektörel gündemin nabzını tutacak.

ETKİNLİK ANINDA ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA DÜZENLENECEK

Ürettiği simülatör ve yazılımlarla dünyanın ilk 10 şirketi arasında giren ve 350’den fazla lokasyona ürünlerini ihraç eden, ileri teknoloji ve sanal gerçeklik firması DOF Robotics de etkinlikte yer alacak. DOF Robotics tarafından etkinlik sırasında yazılım alanında bir çalışma da düzenlenecek.

DOF ROBOTICS BÜNYESİNDE STAJ İMKÂNI SUNULACAK

Gençlere verdiği desteklerle tanınan, her fırsatta rakiplerden farklılaşacak bir yapıya ulaşmada yerli yazılım ile tasarımın önemini vurgulayan DOF Robotics’in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, çalışmada dereceye giren öğrencilere firma bünyesinde staj imkânı sunacak.

Ayrıca Altın Spor olarakda etkinliğe destek verecek olan DOF Robotics’in Yönetim Kurulu Başkanı Mertcan, zirvede ‘Eşsiz Deneyimler Yaratmak için Karma Gerçeklik Uygulamaları’ başlığı altında katılımcılarla tecrübelerini paylaşacak.

ETKİNLİK ONLİNE OLARAK DA İZLENEBİLECEK

Etkinlik 11-12-13 Nisan 2022 tarihlerinde İTÜ Maçka Fakültesi Mustafa Kemal Amfisi’nde hibrit bir şekilde gerçekleştirilecek etkinliğe İTÜ ağırlıklı olmak üzere İstanbul’un çeşitli lise ve üniversitelerinden katılım olacak. Etkinliğin her adımı aynı zamanda online şekilde dünyanın dört bir yanından da canlı olarak izlenebilecek.

ALANINDA PROFESYONEL ÇOK SAYIDA İSİM KATILACAK

Alanında profesyonel ve birçoğu C-Level olan isimler etkinliğe online ya da fiziki katılımlar gerçekleştirecek. Yaklaşık 40 dakika civarında sürecek oturumlarla İnovasyon, Değerler, Evrensellik, Teknoloji, Değişim, Potansiyel, Etki, Evrensellik, Zorluk, ve İnsan temaları üzerinde duracak. Canlı yayın ekibi 3 gün boyunca zirvenin tüm oturumlarının gobistanbul.com adresinden takip edilebilmesini sağlayacak.

Zirvede DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan’ın yanı sıra Kaliforniya Üniversitesi Profesörü Daniel Kammen, Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, Migros Up Grup Müdürü Dr. Ayşegül Özkavukcu, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Başkanı & İTÜ Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Özsoy, Yazar & Yönetmen Mu Tunç, Van Horne CEO’su Fesih Zeki Mert, Brandistanbul PR Ajansı Başkanı Hatice Kumalar ve Vizyon Stratejisti Elif Çetin gibi alanında profesyonel çok sayıda isim evrensel konuları işleyecek.