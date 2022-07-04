Instagram'a yeni özellik geliyor!

Söz konusu özelliğin, Instagram kullanıcılarının uygulama üzerinden hesap silebilmelerine olanak tanıdığı ifade edildi.

Buna göre, Instagram uygulaması üzerinden artık hesaplar ‘kalıcı olarak’ silinebilecek.

Söz konusu işlem, uygulamadaki ‘Profil’ sekmesinde yer alan ‘Hesap’ ayarları üzerinden yapılacak.

Hesaplarını silen kullanıcılara Instagram, 30 gün süre tanıyacak. Bu süre içerisinde fikrini değiştiren kullanıcılar, hesaplarını tekrar açabilecek. 30 gün sonunda ise ilgili hesap, kalıcı olarak silinecek.

Kararın Apple’ın yeni App Store kurallarını yayınlamasının ardından alındığı açıklandı.

Buna göre, Apple Store tarafından yapılan yeni güncelleme ile uygulama üzerinden kaydolmaya izin veren platformların hesap silmeye de izin vermesini zorunlu kılmaya başlanmıştı.

Öte yandan, Instagram Reels konusunda da harekete geçti.

Mark Zuckerberg, şirketin 2021 için dördüncü çeyrek kazanç raporunu açıkladığında, Reels’in artık Meta’nın en hızlı büyüyen içerik formatı olduğunu söylemişti.

Instagram'a gelen yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılar; paylaştıkları fotoğrafları, videoları veya Reels içeriklerini profillerin başına sabitleyebilecek.

Reels konusunda yeni atılımlar yapan sosyal medya platformu, son güncelleme ile birlikte Reels videolarının süresini de uzattı.

Şirket ayrıca, tüm videoları Reels’e çevirebileceklerinin de sinyallerini verdi. (haber 3)