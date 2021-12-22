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Huawei WATCH GT 3, dijital sağlıkta yeni bir çağın kapılarını açıyor

Bilim, Teknoloji 22.12.2021, 15:01
Huawei WATCH GT 3, dijital sağlıkta yeni bir çağın kapılarını açıyor

İSTANBUL (AA) - Huawei WATCH GT 3, uzun bir pil ömrü sunarken, yeni Huawei TruSeen 5.0+ yazılımı ve donanımsal geliştirmelerle, dinamik kalp atış hızı ve SpO2 izleme doğruluğunda daha fazla gelişme sağlayarak dijital sağlıkta yeni bir çağın kapısını açıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei WATCH GT 3, kullanıcıların vücutlarındaki değişiklikleri anlamalarına yardımcı olmak için kalp atış hızı, SpO2, uyku, solunum, stres, adet döngüsü vb. gibi tüm gün sağlık yönetimi sağlıyor. Akıllı telefondaki Huawei Sağlık uygulaması ile egzersiz ve sağlık izleme verileri zamanında senkronize edilebiliyor, fiziksel ve zihinsel sağlık takip edilebiliyor.

Huawei, veri işleme kapasitesini 4 kat artıran, sinyal kayıp oranını azaltan ve özellikle dinamik kalp atış hızı izleme doğruluğunun düşük olduğu egzersiz senaryolarında kalp atış hızı izleme doğruluğunu kapsamlı bir şekilde iyileştiren en yeni Huawei TruSeen 5.0+ teknolojisini en yeni akıllı saatine getirdi.

Sektör genellikle ölçüm eşiği olarak 10 bpm'lik sapmayı alıyor. Yeni Huawei WATCH GT 3, kullanıcılara daha doğru bir kalp atış hızı ölçüm deneyimi sağlamak için sapma eşiği olarak 5 bpm'yi kullanıyor.

Yeni PPG 5.0 modülü sayesinde, aralıklı koşu ve hızlanan koşu gibi hızlı kalp atış hızı değişiklikleri olan senaryolarda bile çoğu senaryoda 5 bpm'lik sapma yüzde 95'in üzerine çıkabiliyor. HUAWEI TruSeen 5.0+'ın güçlü parazit önleyici ve gürültü azaltma tasarımı, düzensiz hareketlerin neden olduğu hareket gürültüsüyle daha iyi başa çıkabiliyor ve HIIT, yoga, aerobik, ip atlama dahil olmak üzere egzersiz yaparken kalp atış hızı ölçümünün doğruluğunu artırıyor.

HUAWEI TruSeen 5.0+'ın donanım ve yazılım yükseltmesi, SpO2 izlemenin doğruluğunu da artırıyor. Yenilikçi çoklu optik yol algoritması, alınan sinyali iyileştirdiği gibi, kan oksijen çıkış hızı ve doğruluk oranını da geliştiriyor. Aynı zamanda multi-optik sinyalin geliştirilmesi ile düşük sıcaklık ve plato koşullarında da izleme doğruluğu sağlanıyor.

Huawei tarafından 4 yıldır geliştirilen ve derinlemesine optimize edilerek Huawei WATCH GT 3’e entegre edilen HUAWEI TruSleep 2.0, kullanıcının uykusunu rahatsız etmeden uyku aşaması izleme, gerçek zamanlı kalp atış hızı izleme, uykuda solunum izleme ve uyku kalitesi analizi yapabiliyor.

Huawei WATCH GT 3 ayrıca kullanıcının uyku süresini otomatik olarak algılayarak kapsamlı uyku yapısını (hafif uyku, derin uyku, REM ve uyanıklık dahil) sunabilir, uykuya dalma güçlüğü, hafif uyku dahil altı tipik uyku problemini doğru bir şekilde tanımlayabiliyor. Gece kolay uyanma, erken uyanma, çoklu rüyalar, düzensiz uyku alışkanlığı ve kullanıcının uyku kalitesini bilimsel olarak iyileştirmek için yüzlerce öneri ve kişiselleştirilmiş hizmet sunuyor.

Huawei WATCH GT 3, adet döngüsü yönetimini destekleyerek kullanıcılara bir sonraki adet döngüsü tarihini ve doğurganlık dönemini akıllı algoritmaları sayesinde hatırlatıyor. Huawei WATCH GT 3 aynı zamanda stres yönetimi konusunda da yardım ediyor. Saat, kullanıcıların stresini 7/24 izliyor ve günün her saati sağlıklarıyla ilgileniyor.

Huawei GT 3 46 ve 42 mm boyutlardan oluşan 4 farklı modeli, Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. Ayrıca 4 ay vade farksız taksit imkanı da sunuluyor.

#huawei #sağlık #WATCH GT3
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