Huawei, Türkiye pazarına sunduğu yeni ürünlerini tanıttı

İSTANBUL (AA) - Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, düzenlediği çevrim içi basın toplantısı ile piyasaya sunduğu yeni ürünlerini tanıttı.

Huawei yakın zamanda satışa ve ön satışa sunulan farklı segmentlerden 5 yeni ürününü tanıttı. Akıllı telefon, monitör, dizüstü bilgisayar, akıllı saat ve kulaklık segmentlerindeki yeni ürünler Huawei’nin gelişmiş ekosistemine yeni katkılar sunuyor. Bu ürünler MateBook 14s, nova 9, Watch GT 3, FreeBuds Lipstick ve MateView GT olarak sıralanıyor.

Etkinlikte konuşan Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Türkiye Ülke Müdürü Allen Yao, "Pandemi maalesef hala etkisini göstermeye devam ediyor ancak hepimiz bu süreçte değerli deneyimler kazandık, işimizi ve hayatımızı nasıl dijitalleştireceğimiz konusunda önemli adımlar attık. Bu adımlar ise Huawei'nin en büyük iş kollarından tablet ve dizüstü bilgisayar ürün gruplarında beklentilerimizin üzerinde büyüme ile sonuçlandı. Türkiye bizim için stratejik ülkelerden biri ve küresel olarak baktığımızda ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Tüketicilere hayatlarını kolaylaştıracak ürünler sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Şirketin yeni ürünleri ile ilgili detaylı bilgiler veren Allen Yao, sözlerini şöyle sürdürdü:

"MateBook ve MatePad Serisi gibi yüksek performanslı cihazlar tüm iş-okul ihtiyaçlarını karşılarken, giyilebilir cihazlarla sağlık takibi ve aktivite yönetimi daha kolay hale geldi. Daha önce Watch GT 2 Serisi ile elde edilen başarı, Huawei Watch 3 ve Watch GT 3 Serisi ile devam ediyor. Son olarak, Huawei Watch 3 Pro, 2021-2022 EISA en iyi akıllı saat ödülüne layık görülmüştü. Bu başarı, tüketicinin faydasını gözeten özelliklerden ve farklı segmentlerdeki model çeşitliliğimizden kaynaklanıyor. Hem profesyonel hem de ev kullanıcıları için 13 ile 16 inç arasında çok sayıda modelimiz mevcut ve farklı gelir gruplarına hitap edecek şekilde pazarda konumlandırıldılar. Hem AMD hem de Intel ile çalıştığımız için müşteriler istedikleri konfigürasyonda bir MateBook bulmakta sorun yaşamıyorlar. Ancak, özellikle dizüstü ve tabletlerde en büyük gücümüz, mobil dünya ile PC dünyasını birleştiren benzeri görülmemiş bir mobil ekosistem oluşturmamız." diye konuştu.

- "Giyilebilir teknolojiler pazarında, yüzde 10,2'lik pazar payı ile küresel pazarda üçüncü sırada yer alıyoruz"

Allen Yao, hiçbir ekosistemin giyilebilir cihazlar olmadan 360 derecelik eksiksiz bir çözüm olamayacağını belirterek, "Akıllı saatlerimiz ve bilekliklerimiz Türkiye'de çok beğeniliyor ve şu anda yüzde 35 pazar payı hedefliyoruz. Watch 3 ve Watch 3 Pro ile HarmonyOS'u giyilebilir cihazlara entegre ediyoruz ve en yeni Watch GT 3 Serisi bu konuda baş tacımız. IDC'nin global verilerine baktığımızda bu alandaki 2021 pazar büyüklüğünün 114,2 milyona ulaştığını ve global ürün sevkiyatlarının yıllık bazda yüzde 32,3 arttığını görüyoruz." şeklinde konuştu.

Salgının getirdiği ekonomik olumsuzluklara rağmen özellikle sağlık verilerini yakından takip etmek isteyen tüketicilerin bu ürünlere daha fazla yöneldiğini belirten Allen Yao, "Her geçen gün artan cihaz özelliklerinin etkisiyle kulaklık ve akıllı saat kategorisinde çeyreklik bazda yüzde 39 büyüme var. Sadece akıllı saatlere baktığımızda bir önceki yıla göre yüzde 10'luk bir artış gözlemleyebiliyoruz. Giyilebilir teknolojiler pazarında, yüzde 10,2'lik pazar payı ile küresel pazarda üçüncü sırada yer alıyoruz. Counterpoint sonuçlarına göre bu segmentte Türkiye'de ise ikinci sıradayız." ifadelerini kullandı.

Şirketten verilen bilgilere göre ise, Huawei Türkiye, özellikle MateBook dizüstü bilgisayar ürünleriyle bulunduğu global ülkeler arasında birinciliğe erişti. GfK’nın eylül ayı verilerine göre yüzde 13'lük pazar payıyla şu anda Huawei, Türkiye'de ilk 3 marka arasında. Huawei 2022'de bu pazar payını yüzde 16'ya çıkarmayı hedefliyor.

Huawei’nin işletim sistemi HarmonyOS ise 150 milyon kullanıcı sınırını geçti. 400 servis sağlayıcı, 1700 donanım üreticisi ve 1,3 milyon geliştirici ile HarmonyOS dünyanın en büyük işletim sistemleri arasında gösterilmeye başlanıyor. Huawei Mobil Servisleri tabanlı AppGallery ise 5,1 milyon geliştirici ve 173 bin uygulama ile dünyanın en büyük 3. uygulama mağazası olma başarısını koruyor. Huawei Mobil Servisleri’nin sunduğu API’lerin sayısı ise 21 bin 700’ü aştı.

Huawei 2021 yılında TWS kulaklık cihazı kategorisi satışlarında, özellikle FreeBuds cihaz ailesiyle yüzde 111'in üzerinde bir büyüme kaydetti. Freebuds 4 ve 4i Türkiye'de çok iyi karşılanan modeller arasında yer aldı. Ailenin en yeni ve farklı üyesi FreeBuds Lipstick, günlük trendlerine eşlik edecek şık bir TWS kulaklık isteyen kadınları doğrudan hedef alan bir cihaz olarak ön plana çıkıyor.