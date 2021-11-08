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Huawei iş birliği ile Bahçeşehir Üniversitesi’nde mobil uygulama geliştirme eğitimleri başladı

Bilim, Teknoloji 08.11.2021, 16:19
Huawei iş birliği ile Bahçeşehir Üniversitesi’nde mobil uygulama geliştirme eğitimleri başladı

İSTANBUL (AA) - Bahçeşehir Üniversitesi, mühendislik lisans öğrencilerine yönelik olarak, “Huawei Mobil Servisleri ile Mobil Uygulama Geliştirme” dersini açtığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei Türkiye, bilişim teknolojileri (BT) sektörüne yeni yeteneklerin kazandırılması amacıyla sürdürdüğü akademik iş birliklerine bir yenisini ekledi. Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri, “Huawei Mobil Servisleri ile Mobil Uygulama Geliştirme” dersiyle, Huawei Mobil Servisleri (HMS) ekosistemine yönelik yeni uygulamaların nasıl geliştirildiğini, Huawei’in alanında uzman Ar-Ge mühendisleri eşliğinde deneyimliyor.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi mühendisleri program kapsamda, Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerine hem teorik hem de pratik öğretilerle birlikte sektör deneyimlerini de aktarmayı, böylelikle öğrencileri BT sektörüne hazır hale getirmeyi amaçlıyor.

Bahçeşehir Üniversitesi’nin eğitim ve çalışma yaşamını bütünleştirmek amacıyla uyguladığı “CO-OP Kampüsümİşyerim” eğitim modeli kapsamında 11 Ekim’de başlayan dersler, 2021 güz döneminde 14 hafta boyunca devam edecek. Bahçeşehir Üniversitesi’nin Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin seçmeli olarak alabildiği dersler, Android işletim sistemi temel eğitimleri ile başladı. Öğrenciler derslerin ilerleyen aşamalarında, HarmonyOS işletim sistemi ve Huawei Mobil Servisleri’nin detaylarını deneyimleyecek.


- "21 üniversite ICT Academy programına dahil oldu"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Kurumsal İletişim Yöneticisi Vahit Bora, üniversitelerle yaptıkları iş birliklerini ülkedeki bilişim ekosisteminin gelişmesi açısından çok kıymetli bulduklarını belirtti.

Geçen yıl başlattıkları ICT Academy programıyla, bilişim teknolojileri alanında daha fazla öğrenci yetiştirdiklerini aktaran Bora, "Nesnelerin interneti, yapay zeka, bulut bilişim gibi alanlarda, kamu üniversiteleri ve özel üniversitelerden bugüne kadar toplam 21 üniversite ICT Academy programına dahil oldu, faydalanan öğrenci sayısı ise bine ulaştı. Ayrıca yılın ilk yarısında Yalova Üniversitesi ile de HMS eğitimleri kapsamında işbirliği gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, Huawei Student Developers (HSD) programı kapsamında, üniversitelerle ve buna bağlı olarak öğrenci kulüpleriyle daha yoğun iş birliği yapmaya devam edecek. Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi’nde görev alan 60’tan fazla mobil servis geliştirme mühendisi, Avrupa, Latin Amerika ve Türkiye'deki uygulama geliştiricilere destek sağlıyor.

#Bahçeşehir Üniversitesi #huawei
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