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Google Hangouts sonbaharda kapanıyor

Google, önümüzdeki kasım ayında Hangouts'u tamamen kapatacağını açıkladı. Hangouts kullanıcılarının bu süre zarfında Chat'e geçiş yapması gerekiyor.

Bilim, Teknoloji 29.06.2022, 15:51
Google Hangouts sonbaharda kapanıyor

ABD merkezli teknoloji devi Google, Mart ayında uygulama mağazalarından kaldırdığı Hangouts uygulamasını Kasım ayında resmi olarak kapatacağını duyurdu. Hangouts kullanıcıları, Google Chat uygulamasına geçiş yapmaya davet edildi.

Aksam.com.tr'nin CNet'ten aktardığı habere göre; 2013 yılında kullanıma sunulan Hangouts uygulaması, Google'ın güncel olarak kapatılmış durumda olan Google+ isimli sosyal ağ hizmetinin içindeki sohbet platformuydu. Android'in varsayılan mesajlaşma uygulaması olan platform, 5 milyar indirilme almıştı. Hangouts'un web sürümünün, Kasım ayına kadar kullanılabileceği belirtildi.

GOOGLE CHAT, DAHA GÜVENLİ BİR MESAJLAŞMA DENEYİMİ VADEDİYOR

Paylaşılan diğer bilgilere göre; Google Chat, daha iyi bir arayüz ve daha güvenli bir mesajlaşma deneyimi sunuyor. Hangouts'un, Mart ayında uygulama mağazaları yanında Google Workspace'ten de kaldırıldığı biliniyor. Google, gelecek aylarda Chat'i yeni özelliklerle zenginleştirmeyi planlıyor.

#Google
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