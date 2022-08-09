Eşleştiğiniz kişi siber suçlu olabilir

Hiçbir dijital platform sizi kötü niyetli insanlara karşı koruyamaz. İnsanların yalnızlığından faydalanan kötü niyetli kişilerin de olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Siber güvenlik şirketi ESET, dolandırıcıların sıklıkla kullandıkları yöntemler hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Kişisel veri ve kimlik hırsızlığı

En temel dolandırıcılık yöntemidir. Genellikle bu profiller, doğrudan bir mankenlik ajansı kataloğundan çıkmış gibi görünen hazır görseller ya da tam tersine oldukça amatör, bulanık ve davetkar görseller kullanır. Her iki durumda da büyük olasılıkla sizi sağa kaydırtmaya çalışan dolandırıcılardır. Sağa kaydırdığınız anda da dolandırıcılar hiç zaman kaybetmez. “Tinder’da fazla vakit geçirmediklerini” söyleyerek “birbirinizi daha iyi tanımanız” için WhatsApp üzerinden konuşmak üzere telefon numaranızı isterler. Gelinen bu noktada ise çoktan kişisel bilgilerinizi paylaşmış olursunuz. Dolandırıcıların sosyal medya hesaplarınızı bulması, fotoğraflarınızı çalması ve diğer verilerinizi toplaması çok daha kolaydır.

Catfishing

Bazen dolandırıcılar paranız yerine ilginizi veya arkadaşlığınızı isteyebilir. Catfishing yapanlar, genellikle önceden dolandırdıkları kişilerden çaldıkları kişisel bilgileri, fotoğrafları ve videoları kullanarak sahte kimlikler yaratan gerçek insanlardır. Zararsız gibi görünse de catfishing birçok sıkıntıya yol açabilir ve aylarca hatta yıllarca sürebilir. Bu kullanıcılar, sizi ağlarına düşürene kadar yalanlarını sürdürebilir. Catfishing dolandırıcılık yönteminin aynı zamanda para ve hediye de içerebileceğini ve bunların kişisel bilgilerinizi çalmak, size kötü amaçlı yazılım göndermek ve hatta casusluk yapmak için kullanabileceğini de göz önünde bulundurun. Tinder; Instagram ve Spotify hesaplarınızı profilinize bağlamanıza olanak sağlar. Bunu da konuştuğunuz kişinin gerçek bir kişi olduğundan emin olmanın bir yolu olarak size sunar. Ancak bu durum, sahte kimlik oluşturan birisi için kullanabileceği birçok bilgi anlamına da gelir. Birisiyle ilgili ne kadar çok gerçek bilgi bulunursa o kişinin gerçek olma ihtimali o kadar artar.

Şantaj

Çıplak fotoğraf gönderme ve cinsel içerikli mesajlaşma eylemleri, kullanıcıları dolandırıcıların kolayca faydalanabileceği hedefler haline getirir. Şantaj, kurbanları intihara sürükleyecek kadar büyük sıkıntılara ve acılara yol açabilir. Dolandırıcılar, bu duruma maruz kalmanızın üzerinizde yaratacağı kötü etkiyi bilerek bundan faydalanır. Tinder, bir güvenlik önlemi olarak kullanıcıların fotoğraf paylaşmasına izin vermez. Ancak Tinder’dan çıkıp farklı bir uygulamada mesajlaşmaya başladığınız zaman şantajcı için kolay bir av haline gelebilirsiniz. Fotoğraflarınızı gizli tutmanın karşılığında sizden bir fidye istenir ve siz de utanç duygusundan ya da dahası işinizi kaybetme ihtimalinden dolayı büyük ihtimalle bu fidyeyi ödemek zorunda kalırsınız. Ancak unutmamanız gereken bir nokta var. Kötü amaçlı birisi fotoğraflarınızı ele geçirdiği zaman bu fotoğrafların internetten hiçbir zaman silinmemesi ve hatta bilginiz ya da rızanız dışında diğer internet sitelerine satılması muhtemeldir. Unutmayın, şantaj bilinmeyen kişiler tarafından gönderilen ve çıplak fotoğraflarınıza sahip olduğunu iddia eden beklenmeyen e-postalar şeklinde de olabilir ama gerçekten fotoğraflarınızı gönderdiğiniz biri de size bu şantajı yapabilir. Şantaj bir dolandırıcılıktan çok daha fazlasıdır. Bu bir suçtur.

Kimlik avı

Tinder’da hesap açarak kötü amaçlı yazılım ve kimlik avı saldırılarına karşı savunmasız hale de gelirsiniz. Açmamanız gereken bir bağlantıyı açmanız veya dolandırıcının hesaplarınıza erişmesini sağlayan rastgele bir doğrulama kodu vermeniz için kolayca kandırılabilirsiniz. İlk mesajlaşmaları yaptığınızı ve bir randevuya çıkmaya karar verdiğinizi düşünün. Randevulaştığınız kişi, beraber sinemaya gitmeyi öneriyor ve siz de bu fikri çok beğeniyorsunuz. Söz konusu kişi, kendi kredi kartının çevrimiçi alışverişlerde çalışmadığını söyleyerek film biletlerini satın almanız için size bağlantıyı gönderiyor, siz de tereddüt etmeden kredi kartı bilgilerinizi girerek “satın al” butonuna tıklıyorsunuz. Ancak aslında sırf sizin bilgilerinizi ve paranızı çalmak amacıyla oluşturulmuş sahte bir internet sitesine kart bilgilerinizi girmiş oluyorsunuz. Bu sırada ise randevuya çıkacağınız kişi eşleşmeyi kaldırarak gözden kayboluyor.

Finansal aşk dolandırıcılığı

Gerçekleştirilmesi de tespit edilmesi de en zor dolandırıcılık yöntemidir. Finansal aşk dolandırıcılığı çok uzun zamandır uygulanıyor olsa da içinde bulunduğumuz dijital çağ, dolandırıcıların hiç olmadığı kadar çok insana ulaşmasına olanak sağlıyor. Bu dolandırıcılar, karşılığında bir şey alana kadar sizinle vakit geçirir. Bunlar gerçek profile sahip gerçek kişiler olsa da niyetleri kötüdür. Bu dolandırıcıların sadece yüksek miktarda paralar kazanmak istediklerini de düşünmeyin. Karşısındaki kişiyi etkilemek için birçok insanın yapacağı türden jestler olan pahalı yemek ısmarlatmak gibi şeyler de çoğu dolandırıcı için yeterlidir.