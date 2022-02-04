En Eğlenceli Ekonomi Bu Fuarda!

Şehirleşmenin artması yatırımları da beraberinde getiriyor. Şehirlerin ekonomisinde ve cazibesine önemli bir rol oynayan bu yatırımların son örnekleri Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen, 9. Uluslararası Eğlence-Etkinlik, Park-Rekreasyon Fuarı'nda görücüye çıktı. Sektör profesyonelleri için önemli iş birliği fırsatı sunan organizasyon, sergilenen ürün ve hizmetleri kadar alanında uzman konuklarının katılımıyla gerçekleşen panelleri ile de sektörü A’dan Z’ye tüm yönleriyle ele alıyor.

Cumartesi akşamına kadar kapıları açık olacak fuar kapsamında; eğlence parklarından VR çocuk oyun gruplarına, jetonlu oyun makinelerinden tırmanma duvarı ekipmanlarına, hareket simülatörlerinden ses ışık sahne sistemlerine kadar son teknoloji inovasyon harikası ürün ve hizmetler sergilenecek.

Eğlencenin Oscarları Sahiplerini Buluyor

Fuar kapsamında ayrıca şehir yaşamına değer katan başarılı projeler de taçlandırılacak. Türkiye’nin eğlence sektöründeki ilk ve tek yarışması “8. Atrax Star Ödülleri” töreni üniversitelerden belediyelere, AVM’lerden otellere kadar geniş bir katılımla 4 Şubat Cuma günü fuar alanında gerçekleştirilecek. Eğlence dünyasının ‘Oscar’ı olarak da nitelendirilen tören, 17 kategoride şehir hayatına mutluluk katacak en yaratıcı projeleri belirleyecek.