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E-Ticarette Markayı Büyüten Reçete: Etkin Dijital Pazarlama

Her geçen gün geleneksel alışverişin yerini alan ve milyonlarca firmanın faaliyet gösterdiği e-ticaret alanı, markaların global başarılara imza atması için birçok avantajı sunmaya devam ediyor. Doğru hamleleri yapan ve e-ticaret sitesini müşteri odaklı şekilde yöneten markaların bu pastadan payını daha çok alacağını belirten Digital Exchange’in uzman e-ticaret ekibi “Ticari rekabetin sınırları kaldırdığı günümüzde hiçbir şey için geç değil. İster asırlık, isterse yeni kurulmuş olsun bir marka pazarlama ve işletmede doğru adımları profesyonellerin yardımı ile atarsa başarıya ulaşmaması için önünde bir engel bulunmuyor” bilgisini verdi.

Bilim, Teknoloji 20.04.2022, 15:06
E-Ticarette Markayı Büyüten Reçete: Etkin Dijital Pazarlama

Global çapta ekonomik büyüklüğü 6.4 trilyon doları aşan e-ticaret, günümüzün en kârlı, en verimli ve en revaçtaki ticari faaliyeti. Amazon, e-Bay, Alibaba, JD.com gibi birçok uluslararası e-ticaret sitesi her yıl yüz milyarlarca dolarlık ciroya ulaşarak, milyonlarca kişinin üretim, depolama, lojistik, pazarlama ve müşteri temsilcisi gibi alanlarda istihdamını sağlıyor.  Türkiye’de de giderek daha da büyüyen e-ticaret dünyası bu alandaki pastadan payını almak için çalışıyor. 2021 rakamlarına göre 250 bini aşan yerli e-ticaret siteleri arasında ciddi bir rekabet söz konusu.

Salgının etkisiyle uzaktan alışverişin gıdadan temizlik malzemesine, giysiden otomobil yedek parçasına kadar geniş bir alana yayılmasının ardından yüzde 70 oranında artan e-ticaret hacmi 328 milyar TL’ye ulaştı. 2022 rakamlarının 400 milyar TL’yi rahatlıkla aşması beklenirken, bu rakamdan aslan payını ise ancak dijital pazarlama yapan e-ticaret siteleri alabiliyor. 124 ülkede e-ticaret sitelerinin kuruluş, pazar yeri yönetimi, pazarlama ve raporlama faaliyetlerini üstlenen Digital Exchange’in uzman ekibi, markalara e-ticaret sitesi kuruluşu ve yönetimi hakkında bir dizi öneride bulundu. 

Profesyonel Yönetim Kazandırıyor

İnternetin hayatımıza yeni girdiği 2000’li yılların başında sadece Türkiye’de değil dünyada da bir masaüstü cihaz üzerinden e-ticaret sitesine ulaşarak alışveriş yapmanın internet yaygınlığı, e-ticaret sitesi bulunurluğu ve uzaktan ödeme gibi seçeneklerin azlığı nedeniyle hayli zor olduğuna dikkat çeken Digital Exchange ekibi, “Gelecek vaat eden bu alanı görüp yatırım yapan ve doğru hamlelerle ilerleyen şirketler, bugün 100 yılı devirmiş holdinglerden daha büyük piyasa değerine sahip” dedi. Günümüzde e-ticaretin hayli yaygınlaşmasının bu sektöre girecek markaları tedirgin etmemesi gerektiğinin de altını çizen Digital Exchange ekibi, şunları söyledi: 

“Bir markanın ne kadar eski, algısının ne kadar yüksek olduğu e-ticarette de aynı başarıyı sağlayabileceğinin garantisi değil. Aynı şekilde bir markanın da yeni kurulmuş olması e-ticarette başarısızlık için bir gerekçe değil. Önemli olan e-ticaret sitesinin doğru yönetilmesidir. Öncelikle hedef kitle doğru belirlenmelidir. Kitleye uygun ürünün yine rekabetçi bir fiyat politikası benimsenerek sunulması gerekir. Ardından dijital pazarlama yapılmalıdır. E-ticaret sitelerinin en yoğun tanıtıldıkları ve müşteri kazandıkları alanlar Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok ve LinkedIn gibi sosyal medya platformlarından oluşuyor. Dünyada 4.5 milyar kişi, Türkiye’de ise 60 milyonu aşkın kullanıcısı olan sosyal medyada doğru kitleye doğru Infulencer ile yapılacak pazarlama çalışması e-ticarette markayı birkaç adım öne çıkarır. 

-Bilinirlik ve marka algısı yükselir

-Satışlar ve ciro artar

-Rakip markalarla rekabette öne geçilir.”

1 Trilyon TL’yi Aşacak Büyüklük

Birçok markanın geleneksel fiziki mağazalarındaki satışlarının düştüğü, fiyat performans araştırması yapan tüketicinin alışveriş tercihlerini e-ticarete kaydırdığını belirten Digital Exchange ekibi, “Yayımlanan raporlara göre e-ticaretin gelecek 4 yılda 2.3 katına çıkması bekleniyor. Öte yandan birçok köklü marka da geleneksel mağaza yatırımı yerine e-ticaret ve e-ihracata odaklanacaklarını ilan etti. Fiyat performans araştırması yaparak alışveriş yapmak geleneksel alışverişin yerini almaya başladı. Bu alışkanlığın daha da artacağı ve yakın gelecekte e-ticaretin ülke ekonomisindeki toplam payının 1 trilyon TL’ye doğru ulaşacağını unutmamak gerek. Bu büyük pastadan pay almak için de markaların e-ticarete odaklanması; halihazırda profesyonellerden yardım alarak 

-e-ticaret sitesi kurulumu ve yönetimi

-ürün pazarlaması

-sosyal medya kampanyaları

-marka bilinirliği ve algısı yolunda çalışmalar gerçekleştirmeleri onların faydalarına olacaktır” bilgisini verdi. 

Doğru Ekiple Çalışmak Önemli

Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk

E-ticarette akılcı, hızlı ve etkin kararlar alan markaların hem yurt içi hem de e-ihracat ile yurtdışı pazardan payını aldığını belirten Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk ise, “Yakında AVM’ler sadece kişilerin biraz gezmek ve ürüne dokunmak için gittiği yer haline gelecek. Yakın zamanda e-ticaretin geleneksel alışverişin yerini alması bekleniyor. Bugünkü e-ticaret sitesi bolluğunda bile markalar fırsat trenini tam olarak kaçırmış değil. Doğru bir ekiple yapılacak pazarlama çalışmasıyla markaların hem kazanç sağlaması hem de hedeflerine kısa sürede ulaşmasının önünde hiçbir engel bulunmuyor. Buna da etkin pazarlama deniyor. Bunun için ülkeyi ve dünyayı tanıyan uzman ekiplerle gerçekleştirilecek kampanyalar, markaların sınırları aşarak büyümesini ve rekabetçi olarak daha fazla tanınmasını beraberinde getirecektir” ifadesini kullandı. 

#eticaret #Dijital Pazarlama
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