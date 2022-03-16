E-ticaret’in Yeni Dünyası Metaverse’e Kurulacak!

Tüketicinin yeni tercihi: “Live Commerce”

Çin’de başlayan ve pandemi ile hızla yaygınlaşan “Live Streaming” teknolojisi 2022’de dijital ticaretin en çok konuşulan konularından olacak. 2020 senesinde 150 milyar dolar ticaret hacmine ulaşan bu uygulama, 2021 senesinde yüzde 85 artarak 299 milyar doların üzerinden ticaret hacmi yarattı. 2023 senesinde Çin’de yapılan bütün online satışların yüzde 20’sinin video üzerinden olmasın beklendiğini belirten Tolga Tatari, tüketicinin almak istediği ürünü fotoğrafın ötesinde görmesinin ve satış temsilcisi ya da influencer tarafından canlı olarak denenmesinin satış üzerinde önemli etki oluşturduğunun altını çizdi. Tatari bu konuyla ilgili; “Live Streaming tüketicinin alışkanlıklarını değiştiren ve direkt satışa dönen başarılı bir uygulama. Perakende sektöründe kullanımı gitgide yaygınlaşıyor. Türkiye’de de çok ciddi talep görüyor. Biz Akinon olarak bu sene “Live Commerce” ürünümüzü çıkardık; 20’ye markamız “Live Commerce etkinliği” organize etti ve bu teknolojiyi deneyimledi. Test yayınlarının ardından gerçek zamanlı uygulamaya aldığımız “Live Commerce” etkinliklerimiz çok ilgi gördü. Başlarda sadece bu yeni deneyimi yaşamak için etkinliğe dahil olan tüketiciler zaman içerisinde satın alma yapmaya da başladı. Artık markalar için etkisi artan bir satış ve pazarlama aktivitesi olarak görülmeye başlandı. Yatırımın geri dönüşünün etkinlik anındaki satışlarla ölçülebildiği bukatma değerli uygulamanın zaman içerisinde daha yaygın şekilde kullanılacağına eminiz.” açıklamasında bulundu.

Markalar kendi pazar yerine odaklanıyor

Tolga Tatari, “Enterprise Marketplaces” olarak adlandırılan kurumsal pazar yerlerinin bu senenin en büyük trendlerinden bir tanesi olacağını belirtiyor. Dünyada birçok örneği bulunan ve Türkiye’de de kullanılamaya başlayan bu uygulama ile markalar, kendi kurumsal pazar yerlerini oluşturabiliyor ve istedikleri markaların ürünlerini kendi pazar yerlerinde satabiliyor. Böylece kendi üretimini yapmadığı ama ürünün satışını destekleyecek farklı kategorideki ürünleride kendi satış kanalında tüketiciye sunabiliyor. Akinonürünlerinikullanan markalar ise kendi aralarında Kurumsal Pazar yerlerini oluşturmak için gerekli altyapıya standart olarak sahip. Akinon kullanıcısı markalar, kendi aralarında belirledikleri çalışma koşulları ile e-ticaret sitelerini kurumsal bir pazar yerine çevirme imkanına sahip oluyor. Böylece markalar kendilerinin üretmedikleri farklı ürün kategorilerinde de müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde cirolarını artırırken, yeni satış kanalları dayaratabiliyor. Kazan-kazan ilişkisine dayalı bu sistem Akinon’un hizmet verdiği markalara sağladığı sayısız avantajlardan sadece birisi.

Tatari, şu an Türkiye’de birçok büyük şirketin bu altyapı için yatırım yaptığını belirtirken, son 15 ay içinde ise bütün dünyada kurumsal pazar yerlerine satış yapmak için başvuran satıcı sayısında yüzde 36’lık bir artış olduğunun altını çizdi.

“Social Commerce”uygulamaları yaygınlaşacak

Tüketicilerin yüzde 50’sinden fazlasının e-ticaret alışverişlerini mutlaka bir sosyal kanal üzerinden yaptıklarına değinen Tolga Tatari, bu durumun social commerce uygulamalarının perakende sektöründe daha yaygın olarak kullanılacağını işaret ettiğini belirtti. Tolga Tatari “Wearesocial2022 verilerine göre, dünya çapında 4,62 milyar sosyal medya kullanıcısı olduğunun ve bu rakamın da dünyanın toplam nüfusunun yüzde 58,4’üne karşılık geldiğini açıkladı. Raporda, 2021 yılında 424 milyon yeni kullanıcının sosyal medyaya adım atmasıyla küresel sosyal medya kullanıcılarının, son 12 ayda yüzde 10’dan fazla büyüdüğü de vurgulandı. Meta ise bu sene sadece kendi platformları üzerinde 725 milyon kişiye social commerce reklamları göstermiş. Perakende markalarının fark yaratması için mutlaka büyüyen ve gelişmeye açık bu alanı etkili bir şekilde kullanması gerekiyor” dedi.

Perakendenin yeni dünyası: Metaverse

Herkesin son dönemde sıklıkla konuştuğu Metaverse, e-ticaretin de 2022 trendleri arasında yer alıyor. Fiziksel alışveriş deneyimini online’daki sınırsız seçenek ile buluşturma fikri perakende markaları için yeni tüketici grubuna giden anahtar niteliği taşıyor.Bu benzersiz satış deneyiminin herkeste heyecan yarattığını belirten Tolga Tatari, metaverse’ün VR gözlük ile tecrübe edilmesinden sonra bambaşka bir noktaya ulaşacağını dile getirdi. Tatari“Metaverse’ü kullanıcılar henüz iki boyutlu olarak denediler. Üç boyutlu VR gözlüklerinde sisteme dahil olması ile deneyim çok başka bir yere taşınacak. Markalar için bugün ticari bir etkisi olmasa da oldukça büyük bir pazarlama etkisi yarattığı gerçeğini yadsıyamayız. Biz de Akinon olarak bu konuda çalışmalar yapmaya başladık. Metaverse mecraları üzerinden mağaza açmak ve alt yapımızda bu alanda vereceğimiz hizmetleri geliştirmek için çalışıyoruz. Sonsuz gelişme kapasitesi olan bir alandan bahsediyoruz.Metaverse bu senenin en çok konuşulan konularından bir tanesi olmaya devam edecek” açıklamasında bulundu.