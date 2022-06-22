Duyuları kandıran Deepfake'ler nasıl anlaşılır?

Kaspersky uzmanları, deepfake sahtekarlığının ne olduğunu, neden bu kadar çok tartışmaya yol açtığını ve kullanıcıların kendilerini nasıl koruyabileceklerini şöyle açıklıyor:

'Deepfake' genellikle insanlara dair özellikleri konu alan ve derin sinir ağları yardımıyla üretilen sentetik, bilgisayar tarafından oluşturulmuş medya türlerini ifade ediyor. Bunlar video, fotoğraf veya ses kaydı olabiliyor. Geleneksel görüntü düzenleme teknikleri yerine derin öğrenmenin kullanılması, inandırıcı bir sahte parça oluşturmak için gereken çabayı ve beceriyi büyük ölçüde azaltıyor.

Başlangıçta bu terim Reddit'te popülerlik kazanmış belirli bir yazılım parçasına atıfta bulunuyordu. Yazılım, bir kişinin yüzünü başka kişinin bulunduğu bir videoya yerleştirebiliyordu ve ünlülerin taklitleriyle rıza dışı porno görüntüleri oluşturmak için kullanıldı. Tahminlere göre tüm deepfake sahtekarlıkların %96'sı pornografik görüntülerden oluşuyor. Deepfake’in kötüye kullanımı, itibar gaspı ve kamuyu önünde utandırma gibi kullanımlara dair endişeleri gündeme getiriyor.

Bu teknoloji siber suçlulara da yardımcı olabiliyor. İngiltere ve Hong Kong'daki en az iki vakada, ilgili şirketlerin yöneticisi gibi davranarak şirketleri dolandırıcılara para aktarmaları için kandırmak üzere kurgulanmış deepfake ses sahtekarlığı kullanıldı. Yeni araştırmalar, finans kurumları tarafından KYC prosedürlerinde kullanılan ticari canlılık tespit algoritmalarının kimlik fotoğraflarını kullanan deepfake uygulamaları tarafından kandırılabileceğini ve yeni saldırı vektörleri oluşturabileceğini, bunun sızdırılmış kimlik bilgilerini ciddi bir sorun haline getirdiğini gösteriyor.

Diğer bir sorun da deepfake sahtekarlıklarının, kötü amaçlarla kullanılabildikleri için ses ve video içeriğine olan güveni sarsması. Örneğin yakın tarihli bir vakada, kripto para birimi dolandırıcılığını desteklemek için Elon Musk ile yapılan sahte bir röportaj kullanıldı. Europol gibi çeşitli uzmanlar ve kurumlar, deepfake görüntülerinin artan kullanılabilirliğinin internette dezenformasyonun daha da yayılmasına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Haberlerin hepsi gerçek haber değil. Görüntü manipülasyonu, görüntülemenin kendisi kadar eski bir konu. CGI onlarca yıldır piyasada ve her ikisi de deepfake gibi geniş bir kullanım alanı buldu. Örneğin Kendrick Lamar'ın yakın tarihli Heart Part 5 videosunda, rapçinin yüzünü Kanye West gibi diğer ünlü ünlülere dönüştürmek için deepfake teknolojisi kullanıldı. Top Gun: Maverick filminde oyuncu sesini kaybettikten sonra Val Kilmer'in karakterini seslendirmek için bir algoritmadan yardım alındı. Sahte Tom Cruise'un oynadığı viral bir TikTok serisi oluşturmak için de yine deepfake algoritmaları kullanıldı. Birkaç girişim, örneğin gerçeğe yakın metaverse avatarları oluşturmak için bu teknolojiyi kullanmanın yeni yollarını arıyor.

Deepfake'leri çevreleyen tüm güven sorunlarıyla birlikte, bir deepfake’in nasıl tespit edileceği merak ediliyorsa işe aşağıdaki ipuçlarıyla başlanabilir: