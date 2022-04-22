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Çocuklar Dijital Oyun Önerileri Top 10

Satış portföyünde 85’ten fazla uluslararası oyun firmasını barındıran dijital oyun mağazası oyunfor.com, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şerefine çocuklara yönelik en yeni ve en popüler 10 oyunu listeledi.

Bilim, Teknoloji 22.04.2022, 11:38 22.04.2022, 11:42
Çocuklar Dijital Oyun Önerileri Top 10

Roblox
Her geçen yıl sahip olduğu oyuncu kitlesini genişleten Roblox, genç oyuncuların zekalarını ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine olanak tanıyan bir eğlence ve simülasyon oyunu. Tamamıyla bedava olarak oynanabilen, kendi yarattığınız ya da diğer oyuncuların yarattıkları evrenleri deneyimleyebildiğiniz oyun, özellikle pandemi sırasında çok fazla ilgi gördü. 2020’nin Ağustos ayı itibarıyla 160 milyona yakın aktif oyuncuya sahip olan Roblox, çıktığı günden bugüne dek popülaritesini hiç kaybetmedi.

Fortnite
Epic Games’in dijital oyun platformlarında hızlı bir şekilde yükselmesini sağlayan fenomen oyun Fortnite, genç oyuncular tarafından büyük bir beğeniyle oynanıyor. Bedava oynanabilen ama oyun içi alımlar yapılmasına izin veren bu oyunda amacımız rakiplerimizle farklı oyun modlarında mücadele etmek. Oyunun Fortnite Creative adındaki kısmı ise savaşmadan oyuncuların yaratıcılıklarını göstermelerine olanak tanıyor. Fortnite’ı oynayabilmek için Epic Games’in ‘launcher’ programını bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor. Oyun ayrıca mobil cihazlar aracılığıyla da oynanabiliyor.

Cuphead
Eskiden video oyunlarında her noktada kayıt etme imkanı yoktu ve oyunlar o kadar zor olurdu ki ‘Game Over’ yazısının ekranda belirmesi kaçınılmazdı. Bu minvalde geçmişe bir gönderme yapan Cuphead, zaman zaman saç - baş yolduracak zorluğunu Disney kalitesindeki görselliği ve platform tarzındaki basit oynanışı ile kapatıyor ve her yaştaki oyuncuya muhteşem bir eğlence vadediyor. Cuphead; PC, Xbox ve Nintendo Switch sistemlerinde oynanabiliyor.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales
Tüm yaş gruplarının ilgisini çekse de ‘duvar sürüngeni’miz Örümcek-Adam her daim özellikle gençlerin ilgi odağında olmuştur. Son dönemde filmleriyle ses getiren Örümcek-Adam’ın PlayStation 4 ve PlayStation 5 için piyasaya çıkan Marvel’s Spider-Man: Miles Morales’i de hem oynanışıyla, hem de görselliğiyle tek kelime ile büyüleyici bir deneyim sunuyor. Gökdelenlerin arasında ağ atarak Manhattan’ı tecrübe etmek için daha iyi bir seçeneğiniz yok!

Minecraft
Aynı Roblox gibi çıktığı günden itibaren popülerliğini artıran ve halen, özellikle küçük yaştaki oyuncular tarafından beğenilerek oynanan Minecraft, oyuncuların yaratıcılıklarını geliştirmek için piyasada bulabilecekleri en iyi oyunlardan bir tanesi. Geçtiğimiz yıllarda oyunun Minecraft Dungeons adında, aksiyona yönelik farklı bir versiyonu daha piyasaya sürüldü ve bu oyun da oyuncular tarafından büyük beğeniyle karşılandı.



Super Mario Odyssey
Nintendo’nun en değerli varlığı olan Super Mario, Nintendo Switch sisteminde Super Mario Odyssey’e kavuştu ve kelimenin tam anlamıyla yer yerinden oynadı. Çıktığı günden bugüne kadar genç oyuncuların en çok tercih ettikleri oyunlardan biri olan Super Mario Odyssey, aynı ekranda iki oyuncunun oynayabilmesine de olanak tanıyarak kardeşlerin beraber deneyimleyebilecekleri bir oyun olma özelliği de sağlıyor.

Rayman Legends
Hem oynanışıyla, hem de görselliğiyle büyüleyen bir başka platform oyunu da Rayman Legends. Yeni bir oyun olmamasına karşın, eskimeyen oynanışı ve görselliği ile 2022 yılında bile zevkle oynanabilecek olan oyun, gitgide zorlaşan yapısıyla oyunun başından uzun bir süre kalkmanıza izin vermiyor. Rayman Legends’ın yanında, aynı oynanışa sahip Rayman Origins de yine genç oyuncuların keyifle oynayacakları bir başka iyi platform oyunu.



Ratchet & Clank: Rift Apart
PlayStation 5’in en eğlenceli oyunlarından biri olan Ratchet & Clank: Rift Apart, PlayStation 2 döneminden beri hayatımızda olan Ratchet & Clank ikilisinin ‘en yüksek çözünürlükte görüldükleri oyun’ olma unvanını elinde tutuyor. Oyun o kadar hareketli, görsellik o kadar muhteşem ki bu oyunu ekranda bir kez görüp denememek neredeyse imkansız.



Unravel 2
Electronic Arts’ın en orijinal işlerinden biri olan Unravel 2, hem akıl, hem de refleks gerektiren, aksiyon sahneleriyle bezeli bir platform oyunu. İpten figürleri kontrol ettiğimiz oyunda, ipliğin nimetlerini kullanarak engelleri aşmaya çalışıyoruz. Her ne kadar çok yeni bir oyun olmasa da halen bu oyuna benzer bir oyun geliştirilmedi ve oynanmayı sonuna kadar hak ediyor.

Rocket League
Birilerinin vurulmadığı veya silahların patlamadığı ama bu tip oyunlardakinden çok daha fazla adrenalin barındıran bir spor müsabakası olan Rocket League, o kadar iyi bir oyun ki 2022 yılında bile binlerce oyuncuya sahip. Arabaları ve arabaların özelliklerini kullanarak bir çeşit ‘futbol maçı’ yaptığımız oyun, mücadelesiyle hem eğlendiriyor, hem de reflekslerinizi test ediyor.

#çocuk #23 Nisan #oyun #dijital oyun
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