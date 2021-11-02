Can dostunuza eş arıyorsanız şimdi "Köpek Tinder'ını" deneyin!

Kanada’nın Toronto şehrinde yaşayan Colin Jarvis-Gaum isimli bir kişi, bir çöpçatanlık uygulaması olan Tinder’ın köpeklere özel versiyonunu geliştirdi. Köpek severlerden büyük ilgi gören ve kısa sürede popülerleşen “Pawmates” isimli uygulamanın şu anda 10 binden fazla kullanıcısı bulunuyor.

Öte yandan 27 yaşındaki Jarvis-Gaum, uygulama geliştirmek adına hiçbir deneyiminin olmadığını; Pawmates’i YouTube’den izlediği yazılım ve kodlamayla ilgili videolardanöğrendikleriyle kendisinin geliştirdiğini kaydetti.

Uygulamayı daha da geliştirmeyi planlıyorlar

Uygulamayı geliştirmesinin asıl amacının Golden Retriever cinsi köpeğine bir arkadaş bulmak olduğunu belirten Jarvis-Gaum, “"Aslında bu proje kendi köpeğimle başladı. Biraz yaşlandığı için eğer ona kendi hızına uygun oyun arkadaşları bulabilirsem müthiş olur diye düşündüm" şeklinde konuştu.

Çalışma prensibi Tinder’ınkisine oldukça benzeyen Pawmates’de, ekranı sağa kaydırmanız ve karşıdaki kişinin de sizin için aynı şeyi yapması durumunda eşleşme gerçekleşiyor ve uygulama otomatik olarak bir sohbet başlatıyor. Uygulamanın kullanıcılarından gelen yorumlar ise son derece olumlu. Bir köpek sahibi olan Dayan Servantez, Pawmates’i çok faydalı bulduğunu söyleyerek, uygulama sayesinde köpeğinizin sosyalleşmesini sağlarken diğer bir yandan da sporunuzu yapabileceğinizi belirtti. Köpeklerini düzenli olarak yürüyüşe çıkaran bir diğer Pawmates kullanıcısı Anna Koran ise, "Hem insanların fikir alışverişi yapması hem de köpeklerin bir araya gelmesi için müthiş bir uygulama" ifadelerini kullandı.

Pawmates’in gördüğü ilgi ve alakadan son derece memnun olan Jarvis-Gaum ve ekibi de yazılımı daha farklı şekillerde geliştirmek istediklerini aktardı. Uygulamaya “kayıp köpek alarmı” ve “köpek sahiplenme ağı” gibi bazı yararlı olabilecek özellikler eklemeyi hedeflediklerini kaydeden Jarvis-Gaum; bu sayede uygulamanın başka amaçlar içinde kullanabilmesinin mümkün olacağının altını çizdi.