Aralık Ayında GeForce Now Kütüphanesine Marvel Midnight Suns da Dahil Olmak Üzere 22 Yeni Oyun Ekleniyor

Birleşme Zamanı

XCOM'un yaratıcılarının desteği ve 2K Games tarafından yayınlanan Marvel's Midnight Suns, Marvel Evreninin daha karanlık, doğaüstü tarafında geçen taktiksel bir rol yapma oyunudur. 2 Aralık Cuma günü Steam'de yayınlanacak oyuna, GeForce NOW üyeleri bu ayın sonlarında GeForce Now üzerinden erişebilecek.

Oyuncular gizemli bir geçmişe sahip efsanevi bir iblis avcısı ve Marvel Evrenindeki ilk özelleştirilebilir süper kahraman " The Hunter" olarak oyunu oynayabilecekler. Ayrıca oyuncular Scarlet Witch, Spiderman, Wolverine, Blade ve Captain America dahil olmak üzere efsanevi Marvel kahramanlarından oluşan bir ekip de oluşturabilecek.

Bu kahramanlar, iblislerin annesinin eski bir kehaneti tamamlamasını engellemek için birlikte savaşmalı. Devrim niteliğindeki kart tabanlı taktiksel savaşlarda oyuncular, yetenek kartlarını düşmanlar, kendileri veya çevre üzerinde kullanabiliyor. Oyunun GeForce NOW'da yayınlanmasıyla ilgili güncellemeler için takipte kalın.

Savaş Alanına Adım Atın

Electronic Arts'ın popüler serisinin ikonik birinci şahıs nişancı oyunu Battlefield 2042’nin dünyasına girmeye hazırlanın. En son güncelleme olan "Season 3: Escalation" ile birlikte bugün kütüphanede erişilebilir olan oyun, EA'nın GeForce NOW'a katılan 19. oyunu oldu.

Düzensizliğin hüküm sürdüğü yakın gelecekteki koşullara uyum sağlayın ve zorlukların üstesinden gelin. Savaş alanındaki rolünüzü seçin ve son teknoloji bir cephaneliği, benzeri görülmemiş ölçekte ve destansı yıkımın yaşandığı savaş alanlarına getirmek için bir manga oluşturun.

RTX ON modunda, EA ve DICE, Battlefield 2042'de ışın izlemeli ortam perdeleme özelliğini kullanıma sundu. Bu sayede gölgeler oyunda çok daha doğru bir şekilde kullanıyor olacak. Üyeler, maksimum grafikler, yüksek kare hızları ve ödün verilmeyen görüntü kalitesi ile PC’de en mükemmel deneyimi elde etmek için NVIDIA DLSS'i de kullanabilecekler.

Oyun, GeForce NOW üyeleri için özel bir ödülle geliyor. Kaydolmak ve ödül almak için NVIDIA hesabınıza giriş yapın ve başlıktan "GEFORCE NOW"u seçin, ardından "ÖDÜLLER"e gidin ve "ÖDÜL AYARLARINI GÜNCELLE" düğmesine tıklayın. Özel teklifler ve oyun içi hediyeler için açılan diyalog penceresindeki kutuyu işaretleyin. Daha da Fazlası Bu hafta GeForce kütüphanesine eklenen 6 yeni oyun:

The Knight Witch (29 Kasım’da Steam’de yeni sürüm)

Warhammer 40,000: Darktide (30 Kasım’da Steam’de yeni sürüm)

Fort Triumph (1-8 aralık tarihinde Epic Games Store‘da ücretsiz)

Battlefield 2042 (Steam ve Origin)

Alien Swarm: Reactive Drop (Steam)

Stormworks: Build and Rescue (Steam)

Aralık ayında kütüphaneye eklenecek 22 yeni oyun:

Marvel’s Midnight Suns (Steam’e yeni sürüm yakında geliyor)

Art of the Rail (4 Aralık Steam’de yeni sürüm)

Swordship (5 Aralık Steam’de yeni sürüm)

Knights of Honor II: Sovereign (6 Aralık Steam’de yeni sürüm)

Chained Echoes (7 Aralık Steam’de yeni sürüm)

IXION (7 Aralık Steam’de Yeni sürüm)

Togges (7 Aralık Steam’de yeni sürüm)

SAMURAI MAIDEN (8 Aralık Steam’de yeni sürüm)

Wavetale (12 Aralık Steam’de yeni sürüm)

Master of Magic (13 Aralık Steam’de yeni sürüm)

BRAWLHALLA (Ubisoft Connect)

Carrier Command 2 (Steam)

Cosmoteer: Starship Architect & Commander (Steam)

Dakar Desert Rally (Epic Game Store)

Dinkum (Steam)

Floodland (Steam)

Project Hospital (Steam)

Kasım Ayından Kalan OyunlarÜyeler, Kasım ayında duyurulan 26 oyuna ek olarak geçen ay GeForce NOW'a eklenen ekstra 10 oyunu da ayrıca oynayabiliyor:

Alba: A Wildlife Adventure (Epic Games)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Epic Games)

Ballads of Hongye (Steam)

Bravery and Greed (Steam)

Frozen Flame (Steam)

The Darkest Tales (Epic Games)

The Tenants (Epic Games)

Ship of Fools (Steam)

Crysis 2 Remastered (Steam)

Crysis 3 Remastered (Steam)