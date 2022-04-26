banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Yurtta hava durumu!
Yurtta hava durumu!
18 bin ton ayçiçek yağı ithal edilecek!
18 bin ton ayçiçek yağı ithal edilecek!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Akıllı telefonla başarılı vloglar için nelere dikkat etmeliyiz?

İster içerik üreticisi olun ister güzel anılarınızı saklamak isteyin Vlog çekimleri hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi. Peki iyi bir Vlog çekimi için nelere dikkat etmeliyiz?

Bilim, Teknoloji 26.04.2022, 10:48
Akıllı telefonla başarılı vloglar için nelere dikkat etmeliyiz?

Teknolojinin gelişimi ile artık her anımızı kaydetme ve güzel bir anı olarak saklama şansına sahibiz. Birçoğumuz bunu profesyonelliğe döküp içerik üretimi anlamında yapıyor olsa da güzel anıları biriktirme ve amatör olarak bunu bir hobiye dönüştürenlerin sayısı da bir hayli fazla. Vlog çekimi için birçoğumuz cep telefonlarımızı kullanmak istiyoruz. Bunun en büyük nedeni ise çok daha pratik ve hızlı bir kullanım sunmasından kaynaklanıyor. Peki kolayca ulaşabileceğimiz cep telefonlarımızla Vlog çekerken nelere dikkat etmeliyiz?

Kaliteli lenslere sahip bir kamera

Kullanacağınız cep telefonunun hem ön hem de arka kamerada yüksek çözünürlük sunması vlog pratiğinin en önemli unsuru. Megapiksel değerinin yanında kaliteli lenslere sahip olan cep telefonları hem gün ışığında hem de farklı ışık seçeneklerine sahip ortamlarda çok daha iyi sonuçlar almanıza olanak sağlıyor. HONOR 50, 90 derece görüş açısına sahip 32MP ön kamerası sayesinde, daha fazla insan ve manzara yakalayarak etkileyici özçekimler ve videolar çekme imkanı sunuyor. 

HONOR 50’nin arka tarafında ise 108MP ana kamera, 8MP geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik kamerası olmak üzere dörtlü kamera sistemi bulunuyor. Bu sayede geniş açıdan, yakın çekimlere kadar her detayı kusursuz olarak yansıtmanızı sağlıyor.

Çözünürlük seçenekleri, stabilizasyon ve odaklanma

Çözünürlük ve odaklanma gibi özellikler birçok akıllı telefonda standart hale gelmeye başlasa da bazı modellerde istenen performansları yakalamak zor olabiliyor. 4K çekeceğiniz bir video daha net sonuçlar verebileceği gibi montaj aşamasında da size geniş çözümler sunuyor. Hızlı odaklanma adından da anlaşılabileceği gibi çekmek istediğiniz anı yakalama fırsatı yaratırken stabilizasyon video çekimlerinde daha akıcı görüntüler elde etmenize yardımcı oluyor. 

Farklı çekim modları

Vlog çekerken kimi zaman kapalı alanlarda görüntüler almamız gerekebiliyor. Bu gibi durumlarda geniş açı kullanımı işinizi bir hayli kolaylaştırır.  Diğer taraftan bazen hem ön hem de arka kamerayı aynı anda kullanma ihtiyacı hissedebiliyoruz. Resim İçinde Resim modu ile bir taraftan etrafı gösterirken diğer taraftan da kendiniz olanı biteni anlatmak isteyebilirsiniz. HONOR 50’nin ön ve arka kameraları aynı anda kullanan altı çoklu-video çekim moduyla kameralar arasında geçiş yapılabiliyor ve kullanıcılara profesyonel bir kayıt deneyimi sağlıyor. 

Ayrıca, Bluetooth üzerinden bağlanan kablosuz kulaklıklar, video çekimi sırasında kablosuz mikrofon olarak kullanılabilir. İçerik üreticiler bu sayede video çekerken daha iyi ses alarak zahmetsiz bir vlog deneyimi yaşıyor.

Yarı yolda bırakmayan pil ömrü

Tabi tüm bunları gerçekleştirebilmek için iyi bir batarya kapasitesi ve performansını da es geçmeyelim. Kullanacağınız telefonun bu çekimler için size gerekli zamanı sağlayacak kadar iyi bir bataryaya sahip olması şart. HONOR 50, 4.300 mAh pili kapasitesi ile tam gün kesintisiz kullanımı kolayca çıkarabiliyor. Ayrıca telefon ile verilen 66W HONOR SuperCharge teknolojisine sahip şarj cihazını kullanılarak batarya sadece 20 dakika içinde yüzde 70'e kadar doldurulabiliyor. Bu sayede kısa bir mola sırasında telefonunuzu uzun çekimlere tekrar hazır hale getirebiliyorsunuz.

#akıllı telefon vlog
Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 26 Nisan 2022
İmsak 04:26
Güneş 06:02
Öğle 13:07
İkindi 16:55
Akşam 20:02
Yatsı 21:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 34 52
7. Beşiktaş 34 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Kasımpaşa 34 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Kayserispor 34 43
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 33 38
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 33 34
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
21°
açık