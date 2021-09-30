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Zübeyde Hanım Kreşi hizmet vermeye başladı

Bilecik Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Zübeyde Hanım Kreşi çocukların hizmetine sunuldu.

BİLECİK 30.09.2021, 10:55
Zübeyde Hanım Kreşi hizmet vermeye başladı

Bilecik Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Zübeyde Hanım Kreşi çocukların hizmetine sunuldu.

Geçtiğimiz yıl ilki Bahçelievler Mahallesi’nde Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisi olarak hizmete giren kreşin ikinci Hürriyet Mahallesine Zübeyde Hanım Kreşi adı altında yapılmıştı. 45 çocuk kapasiteli kreşte, eğitim sınıfları, oyun alanları, dinlenme ve etkinlik alanları, yeşil ve peyzaj alanları ile çocuk parkı yer alıyor.

‘’Aydınlık yarınlar için kreş sayımızı artıracağız’’

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı açılış programında hizmete sunulan kreş hakkında konuşan Belediye Başkanı Semih Şahin, ‘’Çocuklarımıza çok önem veriyoruz. Genel Başkanımız da bu konuda bizimle aynı görüşte olduklarını ifade ettiler. Aydınlık yarınlarımızın mimarları olacak çocuklarımızın en güzel şekilde yetişmeleri için ilimizdeki kreş sayısını artırmaya çalışacağız’’ ifadelerini kullandı.

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