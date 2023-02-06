Ziraat Odası Başkanlığı seçiminde Hasan İphar güven tazeledi

Bilecik’in Pazaryeri İlçesi Ziraat Odası Başkanı olağan kongrede güven tazeledi.

Pazaryeri ilçesinde gerçekleştirilen Ziraat Odası Olağan Kongresi’nde Başkan Hasan İphar güven tazeledi. Hasan İphar, seçimin ardından yaptığı konuşmada, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçilerin yanında olmaya ve haklarını savunmaya devam edeceklerini belirterek, katılan ve destek olanlara teşekkür etti. Kongreye Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve çok sayıda davetli katıldı. Başkan Tekin kongre sonrasında yaptığı açıklamada, “Allah işini gücünü rast getirsin. Pazaryeri Ziraat odası yeni yönetim kuruluna, çiftçilerimize ve ilçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.