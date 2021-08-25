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Zenbilci’den Bilecik AK Parti teşkilatına ziyaret

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım’ı ziyaret etti.

BİLECİK 25.08.2021, 11:45
Zenbilci’den Bilecik AK Parti teşkilatına ziyaret

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım’ı ziyaret etti.

Parti binasında gerçekleşen ziyarette Zenbilci Bilecik’te yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Yıldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Zenbilci’te teşekkür etti. Başkan Yıldırım günün anlam ve önemine binaen Zenbilci’ye hediye takdim ederek, "Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız Adana Milletvekilimiz Ahmet Zenbilci’yi, Milletvekilimiz Selim Yağcı, belediye başkanlarımız ve teşkilatımızla ilimizde ve partimizde ağırladık. Ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Öte yandan Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ve parti teşkilatı parti üyeleri ziyaret sırasında hazırda bulundu.

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