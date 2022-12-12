Zemzemiye Köyü’ne 4 milyon TL’lik yatırım

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Zemzemiye Köyü’nde vatandaşlarla bir araya gelerek, "4 milyon TL’lik bütçeyle 603 ton astar, asfalt ve mıcır kullanarak 4 bin metre stabilize asfalt yolu, su deposu ve kanalizasyon hattı yenilenerek vatandaşların kullanımına sunulmuştu" dedi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Söğüt ilçesinin Zemzemiye Köyü’ndeki vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Kızılkaya, köy halkına hayırlı olması temennisinde bulundu. Vatandaşlar ise Vali Kızılkaya’ya yapmış olduğu çalışmalar için teşekkür etti.

Daha sonrasında Vali Kızılkaya, Söğüt 100. Yıl Atatürk İlköğretim Okulu öğrencileriyle okul çıkışı bir araya geldi.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Kızılkaya, “Ülkemizin gelecekleriyle okul çıkışı güzel bir tesadüfle karşılaştık. Ayaküstü kısa ama heyecanlı bir sohbetimiz oldu, hepsinin maşallahı var. Söğüt 100. Yıl Atatürk İlköğretim Okulu öğretmenlerini ve velilerini böylesine pırıl pırıl gençler yetiştirdiği için tebrik ediyorum” dedi.