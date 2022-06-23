Zehirli uğur böceği örümceği bu kez de Bozüyük’te görüldü

Zehirli örümcek sınıfında yer alan uğur böceği örümceği bu kez Bilecik’in Bozüyük ilçesinde görüldü.

Türkiye’nin birçok bölgesinde görülen uğur böceği örümceği bu kez Bozüyük organize sanayi bölgesinde bir vatandaş tarafından görüntülendi. Yerde kırmızı renkli bir şeyin hareket ettiğini ve yakından baktığında örümcek olduğunu fark ettiğini belirten Hakan Yılmaz isimli vatandaş daha önce hiç böyle bir örümcek görmediğini söyledi. Araştırmaları sonucunda ’Esus Cinnaberinus’ türünden olan fakat toplumda uğur böceği örümceği denildiğini öğrendiğini açıklayan Hakan Yılmaz, “İnternette araştırma yaptığımda ise zehirli bir örümcek olduğunu ve elle temas edilmemesi gerektiği yazıyordu. Uğur böceğine benzediği için bu örümceğe bu ismi vermişler. Boyutu ise ufak ve sırt bölgesi kırmızı renkli üstünde ise siyah benekleri vardı. Ayakta dikilirken yere baktığımda kırmızı bir şeyin hareket ettiğini fark ettim daha sonra yere eğildiğimde ilk kez değişik bir örümcek gördüm. Hemen telefon ile görüntüledim. Sonra örümcek otların içerisinde kayboldu” dedi.