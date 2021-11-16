“Zafere Götüren Analar” oyunu Bozüyük’te sahnelendi

Eskişehir Anadolu Bacıları Derneği Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen “Zafere Götüren Analar” adlı tiyatro oyunu Bozüyüklüler ile buluştu.

Cumhuriyet ve Atatürk Haftası nedeniyle Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde sahnelenen tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü. Program ilk olarak şehitler için yapılan 1 dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşımızın okunması ile başlarken, ardından Bilecik Anadolu Kadınları Derneği’nin kuruluş amacı hakkında bilgilendirme yapıldı. Daha sonra Bilecik Anadolu Kadınları Derneği’nin halk oyunları ekibi tarafından hazırlanan folklor gösterisi sahnelendi. Programın devamında kahraman Türk kadınlarının konu edildiği tiyatro oyununu ilgi ve beğeni ile izlendi. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı oyun, sonunda Bozüyüklüler tarafından ayakta alkışlandı. Program bitiminde sahneye gelen Kaymakam Adem Öztürk ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, tiyatro ekibini tebrik ederek başarılarının devamını dilediler.

Programı İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar izledi. Herkesin beğeni ile izlediği programa Dernek Başkanı Nurcan Özçakır program öncesinde geçirdiği talihsiz kaza nedeni ile katılamadı.