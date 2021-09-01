Zafer Kupası Mini Voleybol Ligi şampiyonu oldular

Bilecik Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol takımı, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zafer Kupası Mini Voleybol Ligi 1’inci etap şampiyonu oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu İzmir İl Temsilciliği ve Dikili Belediyesi işbirliğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zafer Kupası Mini Voleybol Ligi’ne Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü voleybol takımı da katıldı. İlçede ’Bizim Kızlar’ diye adlandırılan takım Zafer Kupası Mini Voleybol Ligi 1’inci etap şampiyonu oldu.

İzmir’den şampiyonluk kupası ile dönen kafileyi tebrik eden Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu “İzmir’den kupa ile dönen Bozüyük Belediye Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı’nı gönülden tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun” dedi.

Öte yandan, rakibini 2-0’lık setlerle yenen Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol takımı Zafer Kupası Mini Voleybol Ligi 1’inci etap şampiyonu olurken, kupalarını Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün elinden aldı.