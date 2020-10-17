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Zabıtalara bağışıklık sistemini güçlendiren keçiboynuzu pekmezi hediye etti
ZABITALARA KEÇİBOYNUZU PEKMEZİ HEDİYE ETTİ
BİLECİK 17.10.2020, 12:10
Bilecik’te bir aktar, zabıta mensuplarına bağışıklık sistemini güçlendiren keçiboynuzu pekmezi hediye etti.
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde aktar Ersin Çimen, korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek gerektiğini belirterek, Osmaneli Belediyesi Zabıta Amirliği çalışanlarına keçiboynuzu pekmezi hediye etti. İlçede korona virüs tedbirleri kapsamında özverili şekilde çalışan zabıtalara ekiplerine teşekkür eden Çimen, daha önce de sağlık ve emniyet çalışanlarına keçiboynuzu pekmezi hediye etmişti.
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