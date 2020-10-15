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Zabıta Müdürlüğü minibüsleri denetledi
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ MİNİBÜSLERİ DENETLEDİ
BİLECİK 15.10.2020, 11:36
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Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Covit 19 salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında özel halk minibüslerinde denetimler yapıldı.
Vatandaşların her alanda sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla birçok alanda denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen denetimlerde birçok başlıkta kontrollerde bulundu.
Başta hijyen ve çalışma şartları konularında kontrolleri gerçekleştiren ekipler, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde ulaşım hizmetinin yapılıp yapılmadığını denetledi.
Sürücülere çeşitli uyarılarda da bulunan Zabıta Müdürlüğü ekipleri genel denetimlerle birlikte salgına karşı tedbir denetimlerin de belirli aralıklarla devam edeceği bilgisini verdi.
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