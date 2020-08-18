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Yüzme havuzu hijyen kurallarına uygun bir şekilde hizmete devam ediyor
YÜZME HAVUZU HİJYEN KURALLARINA UYGUN BİR ŞEKİLDE HİZMETE DEVAM EDİYOR
BİLECİK 18.08.2020, 10:30
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Osmaneli Belediyesi’ne bağlı yüzme havuzu sağlık koşullarına ve virüs kurallarına uyarak hizmete devam ediyor.
Osmaneli halkının büyük ilgi gösterdiği yüzme havuzu sağlık koşullarına ve virüs kurallarına uyarak hizmete devam ederken, belediye görevlileri vatandaşların rahat etmeleri için büyük çaba harcıyor. Önümüzdeki yıllarda yeni yapılacak havuzlarla Osmaneli’ni bir sahil kenti hüviyetine çevireceğiz diyen Osmaneli Belediye Başkan Münür Şahin, yüzme konusunda da tesisleşmeye devam ettiklerini söyledi.
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