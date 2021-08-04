banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İmamoğlu açıkladı: ''Bugün resmi başvuruyu yapıyoruz''
İmamoğlu açıkladı: ''Bugün resmi başvuruyu yapıyoruz''
Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi
Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi
Bir muhtarın gözyaşları!
Bir muhtarın gözyaşları!
Buse Naz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu finalde!
Buse Naz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu finalde!

“Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlerin yüzme öğrenimlerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi Bilecik’te başlıyor.

BİLECİK 04.08.2021, 11:21
“Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlerin yüzme öğrenimlerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi Bilecik’te başlıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde 7-14 yaş arası çocuk ve gençler katılabileceği “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” adlı proje hayata geçiyor. Bilecik Gençlik Spor Müdürü Yasin Özdemir, pandemi kurallarına uygun şekilde uzman eğitmenler gözetiminde yapılacak olan etkinliğimize tüm çocuklarımızı, gençlerimizi bekliyoruz. Biz istiyoruz ki çocuklarımız ve gençlerimiz sporun bir branşıyla meşgul olsun” dedi.

Öte yandan katılmak isteyen vatandaşların Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sitesinden bilgi alabileceği açıklandı.
Yorumlar (0)
31°
açık