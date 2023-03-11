Yüz binlerce bitkiyi gözü gibi bakarak büyütüyorlar

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait serada yapılan çalışmalarla her yıl yüz binlerce bitki yetiştiriliyor.

Şehirdeki park ve bahçeler ile peyzaj alanlarında kullanılan bitki türlerinin yüzde 90’ının karşılandığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sera Alanı’nda çelik köklendirme usulüyle yüz binlerce bitki üretimi yapılıyor. Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Umut Olgun, sera alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Bilecik Belediyesi olarak bin metrekare kapalı alanda her yıl olduğu gibi bu yıl da 100 bini aşkın bitkiyi üretmek için çalışmalarına başladıklarını belirten Ziraat Mühendisi Olgun, “Üretim yapmak üzere yılda iki kez çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında mevsimlik çiçek üretimi anlamında tohumla; begonya ve hercai gibi çiçek türlerini yetiştiriyoruz. Ürettiğimiz türler arasında altuni yani gold taflan türü de bulunuyor. Gelişmiş ergin bitkilerden aldığımız bitki parçalarını uygun boyutta keserek, köklendirme sıvısına batırılarak, viyollere yerleştiriyoruz. Daha sonra açık alanda da büyümelerini takip ettiğimiz bitkileri, peyzaj alanlarına, park ve bahçelerimize, halkın ortak kullanım alanlarında toprakla buluşturuyoruz” Dedi.

“Bitki ihityacımızın yüzde 90’ını kendi seramızda sağlıyoruz”

Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak park ve bahçelerde kullandıkları bitkilerin yüzde 90’ını kendi seralarında yetiştirdiklerini kaydeden Ziraat Mühendisi Olgun, “Yaptığımız bu üretimle harcama bütçemize büyük bir katkı sağlamış oluyoruz. Böylelikle müdürlük harcamalarımızı azaltmış oluyor belediyemiz bütçesine katkı sağlamış oluyoruz. Ayrıca çalışmalarımız çerçevesinde yeni bitki türlerini de yetiştirme ve büyütme faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz” İfadelerini kullandı.