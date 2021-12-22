YÖK Başkan Vekili Kapıcıoğlu’dan Şeyh Edebali Üniversitesi’ne ziyaret

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu, Bilecik ziyaretleri kapsamında üniversitede öğrencilerle bir araya gelerek, “Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) özellikle üniversite-sanayi iş birlikleri ile önemli projeleri hayata geçirmeye çalışmaktadır” diyerek çalışmalarını tebrik etti.

YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini ziyaret etti. Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, Prof. Dr. Kapıcıoğlu’na gerçekleşen ve gün boyu süren temaslarda üniversitede, yapılan akademik çalışmalar ve bilimsel araştırmalar hakkında detaylı bilgiler verdi. BŞEÜ Pelitözü Sosyal Tesislerinde bilgilendirme toplantısı ile başlayan program Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Baykan’ın sağlık blokları bilgilendirmesi ile devam etti. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Beydemir ve Kapıcıoğlu buradaki programın ardından Söğüt Meslek Yüksek Okuluna (MYO) geçerek incelemelerde bulundu.

"Üniversite-sanayi iş birliklerimizi ve gelecek hedeflerimizi kendileriyle istişare ettik"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, “Çok değerli hocama nazik ziyaretlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu ziyaret bize, ilimizin tarihi-doğal güzelliklerini, üniversitemizi ve yaptığımız çalışmaları anlatma imkânı sağladı. Üniversitemizde yapılan çalışmaları, üniversite-sanayi iş birliklerimizi ve gelecek hedeflerimizi kendileriyle istişare ettik. İnanıyor ve ümit ediyorum ki üniversitemiz yaptığı çalışmalarla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ulusal ve uluslararası arenada üniversitemizin adından sıkça ve övgüyle bahsettirecektir” ifadelerini kullandı.

“Özellikle üniversite-sanayi iş birlikleri ile önemli projeleri hayata geçirmeye çalışmaktadır”

Prof. Dr. Kapıcıoğlu üniversitede yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek “BŞEÜ özellikle üniversite-sanayi iş birlikleri ile önemli projeleri hayata geçirmeye çalışmaktadır. Üniversitelerin sanayiye doğrudan katkı sunması, bilimsel veriler hazırlaması ve ülke ekonomimize akademik açıdan değer katması gerekmektedir. Üniversitemizi, Bilecik gibi ülke sanayimizin önemli bir kentinde bu alandaki çalışmaları nedeniyle tebrik ediyorum” ifadelerini vurguladı.

Öte yandan YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu, Şeyh Edebali Türbesinin ziyaret ederek dua etti.