Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe pazarında tezgahlar boş kaldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde cumartesi günleri kurulan ilçe pazarındaki tezgahbar yoğun kar yağışı nedeniyle bugün boş kaldı.

Pazaryeri İlçesinde dün geceden beri kar yağışı etkisini gösterirken pazarcı esnafını ilçeye ulaşmakta zorluk çekti. Pazaryeri Belediyesi ekiplerinin, dün kurulacak pazar alanında kar temizleme ve tuzlama işlemi yapmasına rağmen, esnafın ulaşım sıkıntısı yaşamasının bu duruma sebep olduğu belirtiliyor.