Yoğun bakım uzmanı göreve başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan Yoğun Bakım Uzmanı Özgür Özdamar göreve başladı.

Daha öncede eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik görülen yerlerde de doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.