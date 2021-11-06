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Yoğun bakım uzmanı göreve başladı
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan Yoğun Bakım Uzmanı Özgür Özdamar göreve başladı.
BİLECİK 06.11.2021, 11:54
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan Yoğun Bakım Uzmanı Özgür Özdamar göreve başladı.
Daha öncede eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik görülen yerlerde de doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.