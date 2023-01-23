Yılsonu değerlendirme toplantısı yapıldı

Bilecik’te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2022 yılını değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, 2022 yılında gençlik ve spor ile yurt hizmetleri alanındaki çalışmalar değerlendirilerek 2023 yılı faaliyetlerinin planlaması yapıldı. Bilecik İl Müdürü Yasin Özdemir’in başkanlığında hizmet müdürleri, ilçe müdürleri ve şube müdürleri de toplantıya katıldı.