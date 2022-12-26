Yılın son toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik İl Özel İdaresi, olağanüstü il genel meclisi toplantısı gerçekleştirerek yılın son değerlendirmesini yaptı.

Toplantıya, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve birim müdürleri katılım gösterdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Yılmaz, “İl Genel Meclisi olarak birçok alanda çalışmalar yapıldı. Köylerde ki çalışmalarımızın yanı sıra Sağlık, Eğitim, Kültür Turizm, Gençlik Spor, Tarım gibi birçok müdürlüğe hizmet verdik “dedi.

Toplantıda, KÖYDES projeleri, il özel idaresi bütçesiyle ilçelerde ve köylerde uygulanan yatırım ve hizmetler ile İller Bankası kanalıyla gerçekleştirilen kamu yatırımları hakkında bilgiler verildi. Gündem maddelerinin görüşülerek kabul edilmesiyle toplantı sona erdi.

Genel Sekreter Seda Bayrakçı, toplantı sonrası yaptığı konuşmada, “Meclis üyelerimiz ile birlikte çok ciddi yatırımlara imza attık. Bu yapılan çalışmalar için ben kendilerine teşekkür ediyorum. Özel İdare olarak kısıtlı olan ödeneği mantıklı kullanarak çok büyük işler başardık” ifadelerini kullandı.