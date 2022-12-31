Yılın son gününde halk ile buluştu

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, 2022 yılının son gününde vatandaşlar ile bir araya geldi.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, 2022 yılının son gününde pazar yeri ve çarşı meydanında esnaf ve hemşerilerini ziyaret etti.

Vatandaşların hal ve hatırlarını soran Başkan Kepez, çay ve simit ikram etti. 2022 yılı değerlendirmesi yaparak gelen yılın hayırlı olmasını ve hep birlikte daha güzel işler yapmayı temenni ederek herkese sağlıklı ve huzurlu günler diledi.

Başkan Kepez’in bu ince davranışı ve güzel dilekleri için teşekkürlerini ileten halk, yeni yılın hayırlı olmasını diledi.