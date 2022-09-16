Yıldızlar Avrupa Şampiyonası Milli takım seçmelerine davet edildi
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Dodurga beldesi taekwondo sporcuları, Taekwondo Yıldızlar Avrupa Şampiyonası Milli takım secmelerine davet edildi.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Dodurga beldesi taekwondo sporcuları, Taekwondo Yıldızlar Avrupa Şampiyonası Milli takım secmelerine davet edildi.
Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Belediye Başkanı Selim Tuna bu gururu kendilerine yaşatan taekwondo sporcularını yürekten kutladığını belirtti.
Başkan Selim Tuna yaptığı açıklamada: "61 kg Erkeklerde Alper Tuncay, 44 kg Kızlarda Neslişah Ençok ve 45 kg Erkeklerde Onur Gökmen Çivi 7-9 Ekim tarihlerinde Konya’da yapılacak olan Taekwondo Yıldızlar Avrupa Şampiyonası Milli takım secmelerine davet edilmiştir. Bilecik’ten davet edilen yalnızca 3 sporcunun tamamının beldemiz sporcusu olması bizleri çok mutlu etti. Yapılacak olan şampiyonada hocalarımıza ve sporcularımıza başarılar dilerim” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Hedefimiz 2023 – 2028 sürecini kapsayan süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa. 50 bin işyeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. 2003 başından ürettiğimiz sosyal konut sayısını 2 milyona diğer proje
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|10
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|6
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|12. Gençlerbirliği
|5
|5
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|5
|5
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|5
|4
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|5
|4
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|3
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|3
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|2
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|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
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|10
|7. Liverpool
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|9
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|9
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|8
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|6
|8
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|6
|7
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|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
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|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
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|6
|4
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|6
|1
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|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
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|5
|12
|4. Osasuna
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|12
|5. Villarreal
|5
|10
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|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
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|5
|7
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|5
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|5
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|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
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|1
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