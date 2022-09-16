banner596

banner547

Son Dakika

Yıldızlar Avrupa Şampiyonası Milli takım seçmelerine davet edildi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Dodurga beldesi taekwondo sporcuları, Taekwondo Yıldızlar Avrupa Şampiyonası Milli takım secmelerine davet edildi.

BİLECİK 16.09.2022, 14:00
Yıldızlar Avrupa Şampiyonası Milli takım seçmelerine davet edildi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Dodurga beldesi taekwondo sporcuları, Taekwondo Yıldızlar Avrupa Şampiyonası Milli takım secmelerine davet edildi.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Belediye Başkanı Selim Tuna bu gururu kendilerine yaşatan taekwondo sporcularını yürekten kutladığını belirtti.

Başkan Selim Tuna yaptığı açıklamada: "61 kg Erkeklerde Alper Tuncay, 44 kg Kızlarda Neslişah Ençok ve 45 kg Erkeklerde Onur Gökmen Çivi 7-9 Ekim tarihlerinde Konya’da yapılacak olan Taekwondo Yıldızlar Avrupa Şampiyonası Milli takım secmelerine davet edilmiştir. Bilecik’ten davet edilen yalnızca 3 sporcunun tamamının beldemiz sporcusu olması bizleri çok mutlu etti. Yapılacak olan şampiyonada hocalarımıza ve sporcularımıza başarılar dilerim” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Konyaspor 6 14
2. Başakşehir 5 13
3. Beşiktaş 6 13
4. Adana Demirspor 6 13
5. Galatasaray 6 13
6. Gaziantep FK 6 11
7. Fenerbahçe 5 10
8. Trabzonspor 6 10
9. Kayserispor 6 9
10. Alanyaspor 6 8
11. Giresunspor 6 7
12. Antalyaspor 6 6
13. Kasımpaşa 6 6
14. Karagümrük 5 5
15. Sivasspor 6 4
16. İstanbulspor 5 4
17. Ümraniye 6 2
18. Hatayspor 5 1
19. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Bodrumspor 5 10
2. Bandırmaspor 4 10
3. Boluspor 5 10
4. Eyüpspor 5 10
5. Sakaryaspor 5 9
6. Keçiörengücü 5 8
7. Pendikspor 5 8
8. Manisa Futbol Kulübü 4 7
9. Tuzlaspor 5 7
10. Rizespor 4 6
11. Samsunspor 5 6
12. Gençlerbirliği 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Adanaspor 5 4
15. Altay 5 4
16. Altınordu 4 3
17. Erzurumspor 4 3
18. Ö.K Yeni Malatya 5 2
19. Denizlispor 5 1
Takımlar O P
1. Arsenal 6 15
2. M.City 6 14
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Chelsea 6 10
7. Liverpool 6 9
8. Brentford 6 9
9. Leeds United 6 8
10. Fulham 6 8
11. Newcastle 6 7
12. Southampton 6 7
13. Bournemouth 6 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Everton 6 4
17. Aston Villa 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 6 4
20. Leicester City 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 15
2. Barcelona 5 13
3. Real Betis 5 12
4. Osasuna 5 12
5. Villarreal 5 10
6. Athletic Bilbao 5 10
7. Atletico Madrid 5 10
8. Girona 5 7
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Celta Vigo 5 7
11. Real Sociedad 5 7
12. Valencia 5 6
13. Mallorca 5 5
14. Almeria 5 4
15. Espanyol 5 4
16. Sevilla 5 4
17. Real Valladolid 5 4
18. Getafe 5 4
19. Elche 5 1
20. Cadiz 5 0
26
açık