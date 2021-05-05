banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Arka Sokaklar'ın oyuncusundan üzen haber!
Arka Sokaklar'ın oyuncusundan üzen haber!
CHP'de şok ayrılık! Gaye Usluer, CHP'den istifa etti
CHP'de şok ayrılık! Gaye Usluer, CHP'den istifa etti
Kadın polise ahlaksız sözler söyleyen turist yeniden gözaltında
Kadın polise ahlaksız sözler söyleyen turist yeniden gözaltında
Güney Kore'den güzel haber!
Güney Kore'den güzel haber!

Yıldırım ailesinin acı günü

Bilecik’in tanınmış ailelerinden Yıldırım ailesi üyesi Yaşar Yıldırım, koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü Bursa’daki bir hastanede hayatını kaybetti.

BİLECİK 05.05.2021, 12:51
Yıldırım ailesinin acı günü

Bilecik’in tanınmış ailelerinden Yıldırım ailesi üyesi Yaşar Yıldırım, koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü Bursa’daki bir hastanede hayatını kaybetti.

Bilecik ve ilçelerinde beyaz eşya ve inşaat malzemesi satışında yıllardır hizmet veren Mustafa ve Selami Yıldırım’ın kardeşleri Yaşar Yıldırım vefat etti. Merhumun cenazesi Bilecik’in Yenipazar ilçesine bağlı Tohumlar Köyü’nde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedilecek. Öte yandan merhumun cenaze namazına, ilgili genelge kapsamında vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 10 kişi ile kılınmasına karar verildi.
Yorumlar (0)
20°
hafif yağmur