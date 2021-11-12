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Yıl sonuna kadar Gölpazarı’nda 400 bin fidan toprakla buluşacak
Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde ’Geleceğe nefes, dünyaya nefes’ sloganıyla 400 bin fidan toprakla buluşacak
BİLECİK 12.11.2021, 11:20
Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde ’Geleceğe nefes, dünyaya nefes’ sloganıyla 400 bin fidan toprakla buluşacak
Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde ’’Milli Ağaçlandırma Günü’’ etkinlikleri kapsamında ’Geleceğe nefes, dünyaya nefes’ sloganıyla binlerce fidan toprakla buluştuğu söyledi. Karaağaç Köyü Ziraatlı mevkiinde minik öğrencilerle binlerce çam fidanını toprakla buluşturduklarını anlatan Şahin, bu yıl Gölpazarı İlçe Orman İşletme Şefliği kendi orman sahalarında yaklaşık 400 bin adet fidan dikimi gerçekleştireceklerini söyledi.