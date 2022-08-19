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Yetenekli sporcu Zaloğlu, milli takım kampına davet edildi

Bilecik Gençlik Spor Kulübü judo takımında yer alan genç ve yetenekli sporcu Mikail Zaloğlu, milli takım kampına davet edildi.

BİLECİK 19.08.2022, 10:38
Yetenekli sporcu Zaloğlu, milli takım kampına davet edildi

Bilecik Gençlik Spor Kulübü judo takımında yer alan genç ve yetenekli sporcu Mikail Zaloğlu, milli takım kampına davet edildi.

Zakoğlu, 24-27 Ağustos tarihlerinde Bosna Hersek’in Sarajevo şehrinde düzenlenecek olan Ümitler Dünya Judo Şampiyonası için Milli Takım kampına davet edildi. Spor ve sporcuya verdiği desteklerle Bilecik’i sporcu kenti yapmak isteyen Bilecik Gençlik Spor Kulübü Başkanı Özdemir, “Kulübümüz ve ülkemiz adına genç sporcumuzu tebrik eder başarılar dileriz” dedi.

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