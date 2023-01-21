Yeşilçimen köyüne ‘Mobil Kanser Tarama Aracı’ gönderildi

Bilecik Sağlık Müdürlüğü, Osmaneli Yeşilçimen köyüne ‘Mobil Kanser Tarama Aracı’ gönderdi.

Bilecik Sağlık Müdürlüğü tarafından kanser vakalarının zamanında tespit edilerek tedavi başarısının yükseltilmesi amacıyla temin edilen ’Mobil Kanser Tarama Aracı’ ile Osmaneli Yeşilçimen köyüne gitti. ‘Mobil Kanser Tarama Aracı’ ile 16 kişiye kanser hakkında eğitim verildiği, 16 kişiye mamografi çekimi yapıldığı belirtildi.