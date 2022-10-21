Bilecik Yeşilay ailesi Vali Dr. Kemal Kızılkaya’yı makamında ziyaretinde, Yeşilay elçisi olan esnaflara belgelerini aldı.

Vali Kemal Kızılkaya, Yeşilay Bilecik İl Temsilcisi Muzaffer Tekelioğlu’nu, il yönetimini, gönülleri ve esnafları makamında kabul etti.

Yeşilay il yönetimi tarafından Vali Kızılkaya’ya farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirme adına yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalığın önemine değinen Vali Kızılkaya, “Yeşilay Derneği gerçekten ülkemiz için, ülkemiz insanı için çok önemli işlevleri yerine getirmiş, insanımızın sağlığı ve sağlıklı bir geleceği için çok önemli adımlar atmış bir teşkilat. Özellikle bağımlılıkla mücadele konusunda gençlerimizde farkındalık oluşturma, toplumda genel bir farkındalık oluşturma noktasında çok yararlı çalışmalar yürütüyor. Bu anlamda kamuoyunun dikkatini bu meselelere çekmek ve özellikle çocuklarımızı, gençlerimizi zararlı maddelerden uzak tutmak amacıyla yaptığımız çalışmalarda sizlerin de desteğini alıyoruz. Tüm çabamız toplumumuzun sağlıklı bir geleceğe kavuşması. Bunun için vermiş olduğunuz katkılar destekler nedeniyle teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yeşilay elçisi olan esnaflara belgelerini takdim eden Vali Kızılkaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.