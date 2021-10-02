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Yeşil alanların temizlik ve bakım çalışmaları

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yeşil alanlarındaki genel temizlik ve bakım çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

BİLECİK 02.10.2021, 12:57
Yeşil alanların temizlik ve bakım çalışmaları

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yeşil alanlarındaki genel temizlik ve bakım çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü park ve bahçeler birimi ekipleri ilçenin yeşil alanlarındaki genel temizlik ve bakım çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından ilçe genelindeki yeşil alanlar ile park, bahçe ve çocuk oyun alanlarında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında tırpan, çim biçme, sulama, genel temizlik ve form budama çalışmaları yapılarak ilçemiz daha estetik bir görünüme kavuşturuluyor. Düzenli olarak devam eden temizlik ve bakım çalışmaları sayesinde ilçedeki yeşil alanların her zaman bakımlı, temiz ve düzenli kalması sağlanıyor.

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