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’Yenidünya’ tezgahlardaki yerini aldı

Bilecik’te ’yenidünya’ pazar tezgahlarındaki yerini aldı.

BİLECİK 12.06.2022, 10:58
’Yenidünya’ tezgahlardaki yerini aldı

Bilecik’te ’yenidünya’ pazar tezgahlarındaki yerini aldı.

Yaz meyvesi yenidünya, Bilecik tezgahlardaki yerini aldı. Kilosu 25 liradan alıcı bulan yenidünyaya ilginin az olduğu belirtildi. Bilecik’te pazarcılık yapan Ali Tülü, "Her yıl tezgahlarda satışa sunduğumuz yenidünya, havaların ısınmasıyla yine tezgahlarımızda yerini aldı. Tabii diğer yaz meyvelerine göre yenidünyanın fiyatı daha pahalı, o yüzden daha az tercih ediliyor” dedi.

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