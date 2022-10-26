Yeni yıl öncesi kaçak içki operasyonu

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bozüyük ilçesinde 6 şüpheli şahsın alkollü içki kaçakçılığı yaptığı bilgisi elde etti. Adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden İ.B., T.K., E.Y., E.Y., M.A.B. ile T.K. isimli şüpheli şahısların bulunduğu 2 ayrı araçta arama yaptı. Yapılan arama neticesinde 102 şişe viski, 56 şişe votka, 1 şişe rakı ve 227 adet sahte bandrol ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.