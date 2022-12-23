Yeni otogarda psikolojik danışma merkezi açılıyor

Bilecik Belediyesi tarafından yeni şehirler arası otobüs terminalinde psikolojik danışma merkezi açılacak.

Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden konu hakkında yapılan açıklamada, ‘’Sosyal belediyecilik anlamında verdiği birçok hizmet ile vatandaşların yanında yer alan Bilecik Belediyesi, yeni bir uygulamayı hizmete sunuyor. Birçok büyük şehirde yer alan ve her açıdan faydalı geri dönüşlerin olduğu psikolojik danışma merkezleri, günümüzdeki stresli ve huzursuz etkilerden bireyleri korumak amacıyla kurulmaktadır. Yeni şehirler arası otobüs terminali binasında yer alan ve ilgili tüm yönetmeliklere uygun şekilde hazırlanan psikolojik danışma merkezinde çocuk, ergen ve yetişkin terapisi için psikologlar görev alacaktır. Açılacak merkezde vatandaşlarımız için vedalaşma, ayrılık veya yeni bir şehre gelmenin sebep olabileceği her türlü kaygı ve oluşabilecek duygu düşünceler için hizmet verilecektir. Kişilerin yargılanmadan ve profesyonel danışmanlar eşliğinde gerçekleştirilecek olan görüşmelerle halkımızın hayat kalitesini yükseltmek ve mutlu olmalarını sağlamak birincil hedefimizdir. Ücretsiz olarak hizmet verilecek olan psikolojik danışma merkezine 7’den 70’e tüm vatandaşlarımız başvurabilir’’ ifadelerini kullandı.