Yeni Küçük Sanayi Sitesi inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçeye yaptıkları Yeni Küçük Sanayi Sitesi inşaatında çalışmalar hızla devam ettiğini söyledi.

Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, "Osmaneli ilçemiz Osmaneli-Yenişehir-Bursa sonrası Gemlik-Bandırma-İzmir YHT projesinin kesinleşerek ihale edilmesi ve çalışmaların başlamasıyla birlikte sanayicilerin yoğun ilgisini çekiyor. Sanayi parsellerimize ve belediyemizin sanayi parsellerinden OSB’ye devrettiği genişleme alanından bir çok şirket yer aldı. Bu şirketlerin bir kısmı faaliyetlere başlarken, inşaat aşamasında ve proje aşamasında olanlar var. İlçemizde hızlı bir sanayileşme süreci yaşanıyor. Sanayideki bu gelişim orta ve küçük ölçekli sanayicilere ihtiyacı arttırdı. Mevcut küçük sanayimizi büyütürken, yeni küçük sanayi alanlarına da ihtiyaç olduğunu görerek geçtiğimiz günlerde yeni küçük sanayi işyerleri için projemizi başlatmıştık.30 dükkan olarak belirlediğimiz projemizde yoğun ilgi sonrası işyeri sayısını 40 adete çıkardık. Bir işyeri 120 metrekaresi kapalı alan olmak üzere açık alanla birlikte 200 metrekare büyüklüğe sahip. İstenildiğinde yan yana birden fazla dükkan kiralamak suretiyle işyeri alanını büyütmek mümkün. Hafriyat çalışmaları hızla devam eden küçük sanayi sitesi inşaatımızda, a blokta 5 dükkan, b blokta 5 dükkan, c blokta 5 dükkan, d blokta 5 dükkan olmak üzere 20 dükkan kısa sürede bitirilecek. ikinci etapta ise e blokta 5 dükkan, f blokta 5 dükkan, g blokta 5 dükkan, h blokta 5 dükkan olmak üzere 20 işyeri daha yapılacak. Yeni Küçük Sanayi Sitemiz böylelikle 40 işyerinden oluşacak. Önümüzdeki hafta ihale tarihi bildirilecek küçük sanayi sitemizde yemek fabrikası, cafe- restaurant, sosyal ve spor alanları, idari bina ve toplantı salonu, şirketlerin ürünlerinin sergilendiği alan yer alacak" dedi.