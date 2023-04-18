Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Başkanı Cafer Arslanboğa’nın istifasının ardından yeni il başkanı atandı.

Türkiye 14 Mayıs’ta yapılacak milletvekilliği seçimi öncesi Yeniden Refah Partisi il başkanlığı görevinden istifa ederek, milletvekili aday adayı olan Cafer Arslanboğa’nın yerine bir atama yapıldı. Partinin genel merkezi tarafından yapılan atama il başkanlığı görevine Mustafa Uz getirildi.