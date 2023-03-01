Yeni ekip deprem bölgesinde nöbeti devraldı

Osmaneli Belediyesinden deprem bölgesine giden yeni ekip nöbeti devraldı.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinden, depremde ağır hasar alan Hatay’a giden yeni ekip nöbeti devralarak alanda çalışmalarına başladı. Deprem bölgesine ulaşan ekip ile görüşen Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Kardeşlerim Allah size kolaylıklar dilesin, elinizden geleni yapacağınızı biliyorum. Bu illetin başımızdan biran önce gitmesi bir an önce normale dönmemiz için canla başla mücadele ediyoruz. Allah milletimizin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.